▲ 【中銀香港2388】中銀香港末期息增33%至91仙 去年多賺18% 周息率5.3厘

中銀香港 （02388） 公布，去年純利270.5億元，按年增17.8%。中銀香港擬派末期股息0.91元，按年多33.2%，連同中期股息，全年每股股息1.357元，按年升20.1%。全年派息佔盈利比率為53%。

中銀香港周四報25.4元，以最新宣派股息計，中銀周息率5.34厘。

期内，中銀香港提取減值準備前之淨經營收入569億元，按年升16.2%，主要受惠於市場利率上升；經營支出按年增加8.8%至178億元；經營溢利按年增21%至367億元。

淨利息收入增長21% 淨服務費收入跌19%

中銀全年淨利息收入和淨服務收入表現相反，去年淨利息收入按年升21.5%至388億元，主要受惠於平均生息資產增長及淨息差擴闊。全年淨息差上升19個基點至1.25%，主要由於市場利率上升導致的貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升。

淨服務費及佣金收入按年跌19%至95億元，中銀解釋，受累於香港疫情反覆、投資市場氣氛低迷，以及商業活動及消費市道疲弱。

全年貸款及其他賬項撥備增逾29%

中銀去年不良貸款率為0.53%，全年貸款及其他賬項減值準備淨撥備為25.5億元，增29.5%。中銀特別指出，下半年淨撥備較上半年已減少9億元，主要是部分公司客戶貸款評級在上半年下跌和貸款增長較高。

截至去年底，該行普通股權一級資本比率升25個基點，至17.55%；一級資本比率增23個基點，至19.34%。

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記者：伍鍵文