▲ 【中銀香港2388】中銀香港末期息增33%至91仙 去年多賺18%

中銀香港 （02388） 公布業績，去年純利270.5億元，按年增17.8%。派末期股息0.91元，按年多33.2%，連同中期股息，全年每股股息1.357元，按年升20.1%；派息比率為53%。

期内，中銀香港提取減值準備前之淨經營收入569.3元，按年升16.2%，主要受惠於市場利率上升；經營支出按年增加8.8%至17,8.44億元；提取減值準備前之經營溢利按年增2成至390.9億元，

該行淨利息收入按年升21.5%至388.14億元，主要由於平均生息資產增長及淨息差擴闊帶，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入，則漲28.6%至423.7億元.

淨服務費及佣金收年跌近2成至95.12億元，主要受累於香港疫情反覆、投資市場氣氛低迷，以及商業活動及消費市道疲弱；淨利息收入揚21.5%至388.1億元，貸款及其他賬項減值準備淨撥備為25.5億元，增29.5%。

淨息差揚19個幾點至1.25%

此外，該行淨息差上升19個基點至1.25%，主要受惠於市場利率上升導致的貸存利差擴闊，以及債券投資收益率上升。

截至去年底，該行普通股權一級資本比率升25個基點，至17.55%；一級資本比率增23個基點，至19.34%。

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記者：伍鍵文