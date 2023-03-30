【賈躍亭投資】法拉第未來正生產FF 91 Futurist豪華電動車　料4月開始在美國交付

▲ 【FFIE】法拉第未來正生產FF 91 Futurist豪華電動車 料4月開始在美國交付

電動車初企法拉第未來Faraday Future（美：FFIE）表示，已經開始在美國加州工廠生產原定於去年底開始交付的首款豪華電動車FF 91 Futurist，預計將於美國和中國市場銷售，初步定於洛杉磯、三藩市、紐約、上海及北京率先開售。

法拉第未來去年與大股東發生治理糾紛，及後進行董事會改組，市場質疑其持續經營能力及FF 91的交付時間表。

法拉第未來創始人賈躍亭在聲明中指，隨FF 91 Futurist開始生產，證明法拉第未來在新董事會和管理層的管治和營運下，已進入一個新階段，FF 91 Futurist將於4月於美國市場開始進行交付，但未有詳細說明首批客戶資料。

法拉第未來續稱，與Tesla（美：TSLA）Model X、平治Maybach S和勞斯萊斯Cullinan等競爭對手相比，其最新一代汽車的續航里程更長，加速性能更好。

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編輯：陳韻妍