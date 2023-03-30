英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回

英國國家審計署（National Audit Office）數據顯示，自新冠疫情大流行以來，政府在兩個財政年度因公帑詐騙損失210億英鎊（約2,030億港元），其中逾70億英鎊（約677億港元）與疫情期間引入的政策相關。英國當局亦承認，大部分款項被追回的可能性很低。

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NAO年度審計報告顯示，涉及詐騙而損失的公帑數目較疫情前2年的55億英鎊（約532億港元），大幅增加近3倍。NAO亦指，很多公家機構並不清楚其面臨的詐騙規則，英國稅務及海關總署（HMRC）正追查大量疫情就業計劃欺詐。

HMRC預料當多達逾1,200人組成的納稅人保護工作組（taxpayer protection taskforce）縮減規模時，原定可追回金額將由45億英鎊（約435億港元）驟降至11億英鎊（約106.4億港元）。

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報告亦指出，英國就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）回顧審查疫情高峰時救濟金（universal credit）申請後，發現當中錯誤節省5億英鎊（約48億港元），但預料部門在2021至22財政年度時，仍向欺詐申請支付最少15億英鎊（約145億港元）。

英國政府發言人表示，當局正徹底改革處理公共部門欺詐行為的方法，確保能追回所有款項。發言人亦透露，英國自2021年起，已針對詐騙行動投資逾9億英鎊（約87億港元），透過建立公共部門欺詐管理部取得進展，在過去2年追回逾31億英鎊（約300億港元），但明白仍需繼續努力。

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責任編輯：李俊儀