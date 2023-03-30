  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英政府自疫情起被詐騙損逾2000億公帑 大部分料無法追回

環球社會熱點 17:19 2023/03/30

分享：

分享：

英國國家審計署（National Audit Office）數據顯示，自新冠疫情大流行以來，政府在兩個財政年度因公帑詐騙損失210億英鎊（約2,030億港元），其中逾70億英鎊（約677億港元）與疫情期間引入的政策相關。英國當局亦承認，大部分款項被追回的可能性很低。

中國留學生在英判囚逾2年 追穆斯林女失敗狂發短訊送豬肉 【下一頁】

NAO年度審計報告顯示，涉及詐騙而損失的公帑數目較疫情前2年的55億英鎊（約532億港元），大幅增加近3倍。NAO亦指，很多公家機構並不清楚其面臨的詐騙規則，英國稅務及海關總署（HMRC）正追查大量疫情就業計劃欺詐。

HMRC預料當多達逾1,200人組成的納稅人保護工作組（taxpayer protection taskforce）縮減規模時，原定可追回金額將由45億英鎊（約435億港元）驟降至11億英鎊（約106.4億港元）。

英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤 【下一頁】

報告亦指出，英國就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）回顧審查疫情高峰時救濟金（universal credit）申請後，發現當中錯誤節省5億英鎊（約48億港元），但預料部門在2021至22財政年度時，仍向欺詐申請支付最少15億英鎊（約145億港元）。

英國政府發言人表示，當局正徹底改革處理公共部門欺詐行為的方法，確保能追回所有款項。發言人亦透露，英國自2021年起，已針對詐騙行動投資逾9億英鎊（約87億港元），透過建立公共部門欺詐管理部取得進展，在過去2年追回逾31億英鎊（約300億港元），但明白仍需繼續努力。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
今日
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
今日
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
2023/03/28
英250萬家庭負擔唔起日常開支 水費按揭貸款樣樣加
【英國王室】哈里控告小報 因被侵犯私隱失去朋友
2023/03/28
【英國王室】哈里控告小報 因被侵犯私隱失去朋友

你可能感興趣

查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
今日 12:26
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
今日 08:05
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
17:26 2023/03/29
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
疫情 經濟 罪案 英國 商業罪行 欺詐罪 審計

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】俄或尋增兵40萬 德國增逾千億軍援（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人
【俄烏戰爭一周年】俄或尋增兵40萬 德國增逾千億軍援（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄或尋增兵40萬 德國增逾千億軍援（持續更新）
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
英國大批業主賣唔到樓恐血本無歸 因發展商犯一致命錯誤
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
日本外國居民突破300萬 76萬來自這個國家
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
教宗著Balenciaga羽絨照呃到網民 點樣分辨AI生成圖？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款