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印尼峇里拒接待以色列隊 FIFA取消U20世界盃主辦權

環球社會熱點 15:02 2023/03/30

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國際足協（FIFA）周三（29日）宣布，由於印尼峇里島官員拒絕接待以色列代表隊，取消印尼今年的20歲以下世界盃（U20 World Cup）的主辦權。

2026世界盃確認增至48隊 決賽周比賽破百場 【下一頁】

峇里島省長科斯特（Wayan Koster）早前拒絕接待以色列代表隊人員，導致印尼足協（PSSI）取消原定在本周舉行分組抽籤。FIFA周三便宣布，因現時狀況決定取消U20世界盃主辦權。

FIFA表示，賽事暫時按原定日期舉行，將盡快宣布新主辦國，未來可能會處分PSSI。FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）與PSSI主席Erick Thohir會晤後，FIFA作出決定。

C朗冀成史上國家隊出場最多球員 坦承「破記錄是動力」 【下一頁】

PSSI官員透露，科斯特上書印尼體育部，要求禁止以色列隊在當地作賽。FIFA因此決定，取消印尼的主辦權。官員對FIFA決定深感失望，正積極遊說不要對PSSI作出處分。

印尼首都雅加達（Jakata）月初大批示威者上街，他們手持印尼國旗及巴勒斯坦旗幟，要求禁止以色列參加5月舉辦的U20世界盃。

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責任編輯：吳漢培

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