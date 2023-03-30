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銀行倒閉風波減緩　中國重申持續開放

宏觀解讀 14:35 2023/03/30

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美國地區銀行倒閉風波暫告一段落，銀行監管機構迅速採取措施，為未受保障的存款包底，穩定大眾對銀行系統的信心，金融市場情緒恢復穩定，聯儲局得以繼續加息打壓通脹，市場對聯儲局年內減息的預期回落，美債息及銀行股反彈，美匯指數亦稍為回升。展望第二季度，聯儲局去年進取加息的效果已經浮現，經濟衰退的陰霾將導致銀行收緊信貸，企業景氣受挫下投資者亦不敢大舉投資，通脹壓力將會進一步冷卻，聯儲局的加息周期已屆尾聲。

在歐美地區銀行業風聲鶴唳下，中國領導重申持續開放政策，中國新任總理李強接二連三向海外投資者表示，中國將堅持改革開放政策，擴大市場准入，並表示中國經濟復甦動力強韌，消費及投資的指標不斷向好。筆者認為，中國領導層正積極挽回外資信心，以抗衡中國投資外流及中美脫鈎的趨勢。事實上，過去兩年的監管風暴及嚴格的防疫政策大幅度削弱外資對中國的信心。現時，科技企業平台監管整改應該大致完成，疫情亦已告一段落，或是時侯重新開放中國，推動國內經濟復甦。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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