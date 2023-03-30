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【混合工作】思科調查：僅9%港企網安準備度夠「成熟」　低於全球

科技 15:00 2023/03/30

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思科（Cisco）今（30日）發布《網絡安全準備度指數》報告，圖為思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔（左）、思科大中華區安全事業總經理卜憲錄（中）、思科香港及澳門區域安全銷售總監丁凱盈（右）。（黃建輝攝）

在後新冠疫情及混合工作時代，員工隨時隨地都可透過網絡工作，但過程會涉及大量數據與不同伺服器的連結，這無疑增加企業在網絡安全方面的挑戰。思科（Cisco）今（30日）發布《網絡安全準備度指數》報告指出，僅9%港企在抵禦網安風險的準備度達到「成熟」水平，較全球15%為低。

思科向全球6,700間企業的網安主管進行調查，以了解企業在網安方面的準備水平，以及比較不同地區在的網安發展差距；而對於企業防禦網絡事故的預備情況及準備程度，則由5大方面著手，包括身份驗證（Identity）、裝置（Devices）、網絡（Network）、應用程式負載（Application Workloads）及數據（Data）。

【AI取代人類】AI料取代3億全職職位　高盛報告：香港最受影響

41%遭攻擊港企      去年損失逾390萬

思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔指出，僅9%港企的網絡安全準備工作達成熟階段，高達72%企業仍處於初始階段（16%）或逐漸成型階段（56%），顯示其在網絡安全準備工作的表現低於平均水平；相比之下，全球則有15%企業的準備工作處於成熟階段。

此外，有38%本港受訪者指在過去12個月內曾經歷網絡安全事故，這較全球數字（近60%）為低，但就有87%人預計其機構的業務運作，會在未來12至24個月受網絡安全事故擾亂。調查提到，在受網絡安全事故影響的港企業中， 41%企業損失超過50萬美元（約392萬港元），與全球情況相若。

思科香港及澳門區域安全銷售總監丁凱盈解釋，隨著混合工作常態化，企業的邊緣性也愈來愈模糊，由於人們現時已能從多個地點使用多個裝置，然後連接到不同網絡，在雲端和行動裝置上登錄各種應用程式轉輸數據；因此不能只考慮企業內部的情況，更要關注與外部合作夥伴的網安程度。

【ChatGPT學界爭議】香港5所大學制訂ChatGPT指引　教育局：做法各有異同

她又提到，現時全球每日都有數十億計的資料在網絡上傳輸，尤其在混合工作下，人們的工作時間已不再限於傳統的朝9晚6上班時間，這也變相擴展了黑客的攻擊面，令他們24小時都有機會找到安全漏洞，因此不可預測的攻擊也正持續增加。

記者：陳卓賢

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