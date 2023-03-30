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【ETF】恒生投資管理推A股通低碳指數ETF　料國企與民企估值差距收窄

股市 14:02 2023/03/30

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恒生投資管理新推恒生A股通低碳指數ETF （03038） ，人民幣櫃枱編號83038，為首家香港上市涵蓋低碳元素並追蹤A股資產的ETF。

恒生投資管理行政總裁李佩珊指，內地去年能源轉型投資額佔全球相關總投資近一半，顯示當中有潛在投資機遇，最新產品將低碳元素加入恒生A股通300指數。

她介紹，透過負面篩選剔除爭議性產品或違反聯合國全球契約原則（UNGC）的成分股，亦會根據碳排放強度對指數成分股設定調整因子，排放強度較低的成分股權重會更高。該ETF管理費為每年0.18%。

恒生投資管理：美短期減息機率低　資金流入中資股

因應銀行信心危機，環球市場大幅波動，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝分析，美國太晚加息應付通脹高，短期核心通脹將高企，減息誘因比較薄弱，但即使近期資本市場波動，俗稱「恐慌指數」的環球波幅指數（VIX）未見顯著飆升，反映市場沒有出現過份憂慮。

另一方面，薛永輝表示資金正流入中國股票，因中國仍有強勁經濟增長，亦沒有加息憂慮，受外圍因素影響較小，料A股盈利增長仍有1成以上，可吸引投資者。該行偏好先進技術，新能源和非緊急的醫療保健板塊。

他補充，現時國企估值偏低，在政府開始推動國企股增加股息，有利國企與民企估值差距會收窄，可考慮電訊、能源和基建類板塊的國企股。

港股方面，薛永輝指近月反彈，正是估值修復的證明，現時指數市盈率仍低於平均值，下一步則要視乎企業盈利增長，料今年會有雙位數增長，令港股未來12個月預測市盈率不足10倍，估值偏低。相比之下，歐美股市的盈利增長不多，又有經濟衰退陰霾，限制了指數回報。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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記者：葉志偉

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