美國掀起「舊機」潮 一群人料成消費主力

美國有電話生產商表示，當地出現購買2000年代手提電話的風潮，每月銷量高達數萬部。有專家估計，Z世代（Gen Z）成為舊電話的消費主力，認為他們已厭倦長期「螢幕生活」。

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市場分析機構Counterpoint Research調查發現，負責營運諾基亞（Nokia）品牌的HMD Global於2022年全球傳統手提電話的總銷量下跌，但在美國卻出現增長，每月銷量可達數萬部。

社交平台Reddit子版的舊電話專家Jose Briones認為，美國舊電話風潮主力為Z世代，指他們已經厭倦每日對住各種螢幕生活的日子。Briones稱Z世代憂慮精神健康，選擇回歸舊電話。

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有分析師指北美舊電話市場雖然已基本上停滿不前，但當地出於公共健康疑慮，估計未來5年將有5%銷量增長。

美國有公司專門為想減少使用社交平台及電話而選擇舊電話的民眾服務，他們強調只希望為客戶提供更集中用途的電話，讓客戶有意識地選擇如何讓科技改善生活質素，並非反對新科技。

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責任編輯：吳漢培