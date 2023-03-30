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【微軟Bing】微軟確認將於Bing對話　嵌入廣告增收益

科技 14:00 2023/03/30

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微軟近日更開始嘗試在Bing聊天機械人對話時，嵌入廣告，從而擴大微軟數碼廣告的收益。

微軟（Microsoft）近日看準形勢，積極向OpenAI投資，並將ChatGPT等AI技術，整合到旗下產品。隨著使用者不斷增加，微軟近日更開始嘗試在Bing聊天機械人對話時，嵌入廣告，從而擴大微軟數碼廣告的收益。

【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍

【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據

據彭博報道指，微軟副總裁及消費者營銷總監Yusuf Mehdi昨（29日）表示，最近正和合作夥伴見面，並開始探索想法，如該企可如何協助合作夥伴提高流量和收入，並獲得反饋。他也提到，目前已有初步想法，基本概念就是於Bing Chat的回應中，加入廣告，即類似Google搜尋出現的一些贊助廣告內容。

舉例指，若用家詢問Bing：「如何在加州買房子？」Bing作出的回應，或包含1個小小的廣告連結，用家點擊後進入廣告商的網站。

【AI應用】Microsoft香港開放企業級GPT功能　支援GPT-4供邀請夥伴試用

責任編輯：曾曉汶

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