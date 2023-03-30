▲ 【業績｜遊戲股】心動公司全年虧損收窄36%至5.5億人幣

心動公司 （02400） 2022年虧損按年收窄36%至5.5億元（人民幣，下同），經調整虧損收窄43%至4.8億元，不派息。心動公司今日股價由升轉跌，最新跌4%，現報26.85港元，成交額1.13億港元。

心動公司去年總收入按年增26.9%至34.3億元。當中，遊戲業務收入按年增22%至24.5億元，而信息服務收入則增41%至9.8億元。

截止去年12月底，心動公司網絡遊戲平均月活躍用戶跌2.8%至1622.4萬人，但平均月付費用戶漲61%至157.3萬人。另外，玩家互動社區「TapTap」中國版App平均月活躍用戶升31.3%至4145.1萬人，國際版App平均月活躍用戶則跌25.4%至913萬。

心動公司至去底的遊戲組合包括22款網絡遊戲及25款付費遊戲，並有4款網絡遊戲處於研發階段。集團預期，《火力蘇打》及《火炬之光： 無限》今年內於內地上線，而《鈴蘭之劍》將於第二季或第三季開啟海外測試。

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記者：宋佩恩