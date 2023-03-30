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【業績｜內房】合生創展去年溢利跌一成　不派末期息、但10送2紅股

股市 13:08 2023/03/30

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【業績｜內房】合生創展去年溢利跌一成　不派末期息、但10送2紅股

合生創展 （00754） 去年營業額按年跌11.3%至272.5億元，溢利按年跌一成至87.6億元，扣除除稅後投資物業重估收益淨額跌4%至75.5億元。去年核心利潤為10.8億元，按年大跌77.3%，主要由於去年交樓確認收入之毛利下跌所致。

集團宣布不派末期息，但每持有十股現有股份發行二股新股之基準發行紅股。

合生創展去年銷售及預售合約出售的物業總額達325.8億元人民幣，按年跌23%。交付建築面積合共101.4萬平方米，按年跌17.9%。土地儲備達2872萬平方米，按年跌2.4%。

而於去年底，集團已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積為206.2萬平方米。於交付該等物業後，自其已收所得款項合共451.76億元，將於2023年及其後在財務報表內確認為收益。

項目發展進度方面，於去年內已落成建築面積合共86.5萬平方米，按年跌29.6%，預期於2023年落成的建築面積合共為289.7萬平方米。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

 

港股 物業 內地物業 合生創展（00754）
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