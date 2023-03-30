「鷹眼」鏟雪重傷意外後首受訪 稱無悔救侄仔

現年52歲、Marvel超級英雄系列中飾演「鷹眼」（Hawkeye）的荷李活影星謝洛美維納（Jeremy Renner），自於1月意外重傷後首次接受訪問表示，明言若事件再度發生，會再次選擇救侄仔。他亦表示，意外發生後一直保持清醒，記得經歷所有痛苦。

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謝洛美維納接受美媒《ABC》訪問，節目將於4月6日正式播出，預告日前出爐。預告中播出發生意外後，旁人致電救護車求助的錄音，不難聽到當時謝洛美維納正痛苦地呻吟，而旁人則告訴他不要放棄。

謝洛美維納因鏟雪車事故導致全身多達14處骨折，包括8條肋骨、右邊膝蓋、右腳骨踝、右邊鎖骨等。他的肺部亦出現塌陷，肝臟亦被刺穿。他在節目中指，曾一度思考自己身體是否就如科學實驗，僅剩一根脊椎和一個大腦。

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謝洛美維納被主持人問及，對之後發生的事情還有多少記憶。他回應表示，自己一直保持清醒，記得所有經歷過的痛苦。他亦被主持人問及，若事件再度發生會否做同樣選擇。謝洛美維納表明肯定會再度選擇救侄仔，指當時鏟雪車正朝著對方前進。

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謝洛美維納侄仔亦有在預告片中透露，當時叔叔躺在血泊中，鮮血從他頭上不斷湧出。他跑到謝洛美維納身邊後，驚覺對方仍生存。謝洛美維納則指，自己選擇生存，意外絕對不會殺死自己，雖然身受重傷，但亦得到很多愛和鼓勵，認為自己是一個幸運的人。

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責任編輯：李俊儀