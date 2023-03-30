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【業績｜內房】碧桂園去年虧損60.5億元　不派末期息

股市 12:53 2023/03/30

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【業績｜內房】碧桂園去年虧損60.5億元　不派末期息

藍籌內房碧桂園 （02007） 公布，2022年全年虧損60.5億元（人民幣，下同），較前一年度賺268億元明顯轉差，不擬派發末期股息。碧桂園全年收入按年跌18%至4304億元，毛利跌65%至329億元，撇除公允值變動和匯兌虧損影響，碧桂園去年核心盈利縮水9成至26.1億元。

碧桂園早前盈警公告指，預料2022年全年虧損約55億至75億元，核心盈利則為10億至30億元。

碧桂園於2022年度全年度都沒有派息，而2021年度則派發總計每股0.311元人民幣股息。

至去年底，碧桂園可動用現金餘額為1476億元，較前年年底1813億元少19%，其中現金等值物佔1283億元，受限制現金為193億元。與此同時，碧桂園總借貸規模為2713億元，按年少15%。總借貸的加權平均借貸成本為5.73厘，按年高0.53厘。

以借貸淨額除以總權益計算，碧桂園去年底淨借貸比率為40%，按年跌5.4百分點。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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