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【中石油】中石油去年多賺62% 末期息倍增 股價一度創近4年高

股樓投資 12:57 2023/03/30

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中石油（00857）去年多賺62.1%，兼派息倍增。績後獲多間大行唱好，帶動股價4連升，今早（30日）高開2.1%後，曾高見4.58元，創近4年高，至中午報4.54元，升4.6%，成交額6億元。中石油A股（滬：601857）至中午報5.87元（人民幣，下同），同樣升4.6%。

同場加映﹕【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

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中石油去年收入超過3.2萬億元，按年升23.9%，主要由於大部分油氣產品價格上漲。盈利1,493.8億元，按年升62.1%。每股收益0.82元，派末期息每股0.22元，按年增加1.3倍，總派息額達402.7億元。全年股息每股0.42元，按年升86%，派息率提升至52%。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

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瑞信發表研究報告指，中石油去年純利與早前披露的盈喜預測相符，當中包括390億元的一次性減值/庫存虧損。該行指出，公司全年股息按年增長86%，派息率由2021年的45%提升至52%，是三大石油公司中唯一股息按年有所增長。

同場加映﹕【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

該行又指，中石油提高股息及股份回購計劃，料受市場歡迎，並將其今明兩年的每股盈利預測分別上調3%至5%，維持「跑贏大市」評級，同時將其H股目標價由5.2元上調至5.7元。

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記者：郭秀慧

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中國石油股份（00857） 港股 大行報告 石油 派息 目標價 純利 A股 H股

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