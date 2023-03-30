▲ 【業績｜內房股】雅居樂去年轉虧蝕近150億元人民幣 不派息

雅居樂 （03383） 全年盈轉虧，公司股東應佔虧損149.8億元人民幣，相對2021年度同期盈利67.1億元人民幣，每股虧損3.8元人民幣，不派末期息。雅居樂股價績前升1.1%，報1.8元。

期內，營業額按年跌26%至540.3億元人民幣，毛利大跌94.7%至10億元人民幣，毛利率1.9%，下降24.1個百分點。

物業發展確認銷售收入跌35.9%

集團的物業發展確認銷售收入為374.3億元人民幣，按年跌35.9%，主要由於房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降。

2022年確認銷售均價為每平方米11,292元人民幣，按年跌17.5%。確認銷售總面積為331萬平方米，下降22.4%。

多元業務收入為166.1億元人民幣，收入佔比較去年升10.7個百分點，反映集團「以地產為主，多元業務協同發展」的營運模式續見成效。其中，物業管理收入按年升20.8%至136.8億元人民幣，總在管面積為5.4億平方米，增長11.6%。

預售金額為652.3億元人民幣

截至去年底止年度，預售金額為652.3億元人民幣，對應累計預售建築面積為517.9萬平方米，預售均價為每平方米12,595元人民幣。集團於80個城市及地區，擁有預計總建築面積4,016萬平方米的土地儲備，平均樓面地價為每平方米3,255元人民幣。

於2022年12月31日，集團的現金及銀行存款總額為160.9億元人民幣，淨負債比率為57.3%，較2021年底升6.5個百分點。

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