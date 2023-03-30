  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房股】雅居樂去年轉虧蝕近150億元人民幣　不派息

股市 12:49 2023/03/30

分享：

分享：

【業績｜內房股】雅居樂去年轉虧蝕近150億元人民幣　不派息

雅居樂 （03383） 全年盈轉虧，公司股東應佔虧損149.8億元人民幣，相對2021年度同期盈利67.1億元人民幣，每股虧損3.8元人民幣，不派末期息。雅居樂股價績前升1.1%，報1.8元。

期內，營業額按年跌26%至540.3億元人民幣，毛利大跌94.7%至10億元人民幣，毛利率1.9%，下降24.1個百分點。

物業發展確認銷售收入跌35.9%

集團的物業發展確認銷售收入為374.3億元人民幣，按年跌35.9%，主要由於房地產行業經營環境不利及新型冠狀病毒疫情的影響持續，削弱買家信心已致物業銷售放緩，交付規模下降，導致整體物業銷售面積和平均售價下降。

2022年確認銷售均價為每平方米11,292元人民幣，按年跌17.5%。確認銷售總面積為331萬平方米，下降22.4%。

多元業務收入為166.1億元人民幣，收入佔比較去年升10.7個百分點，反映集團「以地產為主，多元業務協同發展」的營運模式續見成效。其中，物業管理收入按年升20.8%至136.8億元人民幣，總在管面積為5.4億平方米，增長11.6%。

預售金額為652.3億元人民幣

截至去年底止年度，預售金額為652.3億元人民幣，對應累計預售建築面積為517.9萬平方米，預售均價為每平方米12,595元人民幣。集團於80個城市及地區，擁有預計總建築面積4,016萬平方米的土地儲備，平均樓面地價為每平方米3,255元人民幣。

於2022年12月31日，集團的現金及銀行存款總額為160.9億元人民幣，淨負債比率為57.3%，較2021年底升6.5個百分點。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

【業績｜內房股】潤地去年核心溢利增1.5%至270億人幣　末期息1.219元人幣

【業績｜內房】保利置業全年少賺6成　末期息大削64%至4.8仙　主席：確保今年經營性現金流轉正（第二版）

港股 雅居樂集團（03383）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜內房】碧桂園去年虧損60.5億元　不派末期息

下一篇文章

【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年多賺10%　末期息派0.16元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？
【AI取代人類】高盛：AI或可取代約3億個職位　香港成最受影響的地區、邊個行業最易被取締？
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款