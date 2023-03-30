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【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年多賺10%　末期息派0.16元

股市 12:47 2023/03/30

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【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年多賺10%　末期息派0.16元

華潤醫藥 （03320） 去年收入升7.3%至2541億元，溢利按年升10%至41.5億元，派末期股息0.16元。

華潤醫藥半日跌6%，報6.8元。

年內，集團整體毛利率為15.4%，與2021年毛利率14.9%相比提高0.5個百分點。

分部業務方面，製藥、醫藥分銷、藥品零售三個主要業務分部的收益佔比分別為15.8%、80.7%以及3.5%。

主營業務醫藥分銷業務分部收益2,112.9億元，按年增長6.1%，分銷業務毛利率為6.2%，較上年保持穩定。而製藥業務實現分部收益44,295.8百萬元，按年增長14.7%，毛利率為57.3%，較上年同期微降0.3個百分點。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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編輯：姚卓然

醫藥股 港股 華潤醫藥（03320）
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