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【業績｜環保股】光大環境去年少賺32%、為波蘭項目商譽減值約5.9億元　末期息削40%至9仙

股市 15:45 2023/03/30

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【業績｜環保股】光大環境去年少賺32%、為波蘭項目商譽減值約5.9億元　末期息削40%至9仙

光大環境  （00257）  去年純利按年減少32%至46億元，主要由於年內建造服務收益大幅減少，及對波蘭附屬公司計提全額商譽減值約5.9億元；收益按年減少25%至373.2億元；末期息每股9仙，按年跌40%，全年股息24仙。光大環境半日跌2%，報3.26元。以現價計，股息率約為9.2厘。

集團旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目的收益合共326.7億元。其中，運營服務收益約188.1億元，按年上升5%；建造服務收益約131.6億元，按年下降51%。集團運營服務、建造服務收益及財務收入分別佔51%、35%及14%。

已落實投資的環保項目564個

截至去年底止，集團已落實投資的環保項目564個，總投資約1,576.8億元人民幣，承接44個環境修復服務。集團旗下環保能源、綠色環保板塊合共落實垃圾發電項目185個（含1個委託運營項目），設計日處理生活垃圾15.5萬噸。

光大環境去年共投資落實39個新項目及1個現有項目補充協議，總投資約55.46億元。去年在湖南、陝西、 安徽、貴州及廣西等多個省份，中標垃圾發電項目。

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記者：宋佩恩

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