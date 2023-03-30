開拓科技創新 躍動橡塑業高質量發展 國際橡塑展新聞發佈會舉行

過去三年，新冠疫情給全球經濟及各行業帶來不同程度的影響與壓力，橡塑業亦不例外。應對國家政策、市場環境及需求的變化，橡塑行業迎難而上，不斷調整發展方向和步伐節奏，期待在中國經濟強勁復蘇之時，搶抓高質量發展、高水準開放的新機遇。“CHINAPLAS 2023國際橡塑展”搶時間、抓機遇，定於2023年4月17 - 20日在深圳國際會展中心舉辦。這是疫情防控平穩轉勢後首個在中國舉行的世界級橡塑工業展覽會，致力為行業搭建覆蓋全產業鏈的高新技術發佈及交流、開拓商貿合作的大舞台。

開幕在即，展會主辦方雅式展覽服務有限公司今日（3月29日）在深圳舉辦“CHINAPLAS 2023國際橡塑展”線上線下中外新聞發佈會。雅式總經理梁雅琪在會上表示：“過去一年，大環境的不明朗及不確定性增大了籌備辦展的難度，但今屆展會規模仍然創下新高，展會總面積達380,000平方米，相比2021年展會增長8.6%。我們首次啟用了深圳國際會展中心的全館共18個展廳，這個成績令人鼓舞，反映業界對市場的信心提升及滿懷期待。展會攜手3,900多家全球展商，緊扣高質量發展和大力發展先進製造業的主題，與業界共同邁向高端製造、智能製造以及綠色製造。”

▲ 來自海內外的100多家媒體以線上線下的方式參與新聞發佈會

搶佔先機，發力先進製造業

發展先進製造業是高質量發展的重要體現。聚焦製造業的高端化、智能化、綠色化發展，“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”推出高質量的橡塑創新解決方案與高品質的同期活動。

高質量展商+高規格活動，推動橡塑業高端化

展會雲集3,900多家中外優質展商，包括巴斯夫、杜邦、LG化學、贏創、三菱化學、寶理塑料、利安德巴賽爾、博祿、科萊恩、中國石化、萬華化學、中國石油天然氣、中化塑料、金發、沃特、阿博格、布魯克納、恩格爾、震雄、海天國際、伊之密、金緯、博創、陝西北人、聯塑、泰瑞等龍頭企業，推出海量創新解決方案，其中有超過200件為全球/亞洲首發技術項目。預計有1,400多家材料供應商及3,000台機械同台競技，助力智能、高效、降本、減碳。

“專精特新”企業是經濟高質量發展的重要引擎，也是突破瓶頸技術不可或缺的力量，在今屆參展商當中，超過400家榮獲“專精特新”企業稱號，其中超過100家獲得國家級“小巨人”企業認定。展會首日將舉辦首屆“專精特新橡塑‘星勢力’助力橡塑行業高質量發展交流會暨授牌儀式”。站上CHINAPLAS世界舞台，聚光燈下專精特新這股“星”勢力將更加熠熠生輝。突破性技術的誕生往往源於精益求精的研發及勇於創新的精神，展會同期推出“科學家論壇”，連結高分子科學與應用。來自中國科學院、中國工程院、加拿大工程院、加拿大皇家科學院、俄羅斯工程院的院士、業界知名科學家以及業內品牌企業高層，將分享在高分子及應用領域上的學術成果、前沿觀點、一線產業經驗，共同探討橡塑行業的升級轉型，聚新思向未來。此外，“科技講台”將發佈30多項創新科技，而“設計 x 創新”更透過設計大咖的分享及作品激發參與者的創意靈感。

智能化、綠色化成橡塑業關鍵字

高生產效率、降低成本、低污染和低能耗是眾多生產企業的訴求。展會設立注塑成型及智能製造專區，近330家優秀參展商在此全方位展示先進的自動化和機械人技術等智能製造解決方案，助力提高企業生產效率和優化生產流程，加快製造業數碼轉型。觀眾亦可以在3D技術專區接觸到先進的3D打印新材料、技術和硬件，深入了解此技術在加快產品開發生產及降低成本的優勢。此外，觀眾可在多個主題專區，包括再生塑料專區、生物塑料專區、回收再生科技專區和新設立的創新科技製品專區等，尋找到最新的環保材料、加工技術和製成品等全方位的可持續解決方案。展會前一天舉行的“第四屆CHINAPLAS x CPRJ塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會”，邀請中外政府官員、行業組織、品牌商、材料及機械供應商等，暢談全球塑料循環經濟政策進展與市場變局。

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暢通外貿，加快加深連接世界

看重東南亞的綜合要素成本優勢，為了取得原產地認證、規避關稅壁壘，以及佈局供應鏈，不少品牌企業在東南亞設廠投資。而來自中國的橡塑機械與材料，以其媲美國際水準的技術、出色的耐用性和穩定性及高性價比，頗受東南亞市場青睞，締造了展會邀請海外觀眾的有利條件。時隔三年，對於前來中國尋找供應商及合作夥伴，海外尤其是東南亞的買家積攢了大量的需求與熱情。今年開春以來，預登記參觀展會的海外觀眾數字一直飆升；參觀團的反應同樣喜人，目前已有30多個海外單位表示有意組織參觀團來觀展，它們來自印尼、泰國、印度、越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓、韓國、巴基斯坦、俄羅斯、巴西等國家及地區，當中不乏塑料協會和終端用戶協會，例如印尼包裝聯合會、泰國塑料工業協會、泰國汽車零部件製造商協會、印度塑料聯合會、越南塑料協會、越南電子工業協會、馬來西亞瓶裝水製造商協會、馬來西亞製造商聯盟、馬來西亞塑料回收協會、馬來西亞塑料製造商協會、菲律賓塑料工業協會、巴基斯坦塑料製造商協會等。主辦方預計“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”的海外觀眾數量將恢復至疫情前的一半以上水平，主要來自亞洲尤其是東南亞。

帶著訂單和採購需求，海外觀眾正計劃前來深圳共赴一場“春天的約會”，以期抓住黃金採購季進行採購及商務洽談。越南電子工業協會執行董事Do Thi Thuy Huong表示，將組織由越南主要電子行業製造商組成的參觀團到CHINAPLAS，以期了解合作夥伴以及中越兩國的商業和投資機會。泰國汽車零部件協會主席Sompol Tanadumrongsak在談及即將參與的CHINAPLAS時表示，期待在相隔三至四年之後，可以在泰國和中國之間創造商機。菲律賓塑料工業協會會長Aaron Timothy Lao談到，已有超過60位會員將參觀展會，大家對CHINAPLAS上中國和世界各地參展商所展示的新趨勢新技術相當期待。

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“迎進來”“走出去”，一進一出間外貿回暖向好，中外人員往來也逐步走向正常化。2月6日起，中國內地與港澳人員往來全面恢復；3月15日起，中國駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴華簽證（包括旅遊簽證），而港澳地區外國人組團入境廣東免簽安排亦同時恢復。“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”蓄勢待發，已經做好準備迎接五湖四海的觀眾。展商方面，今屆展會繼續受到全球展商的追捧，其中包括奧地利、法國、德國、意大利、英國、日本、台灣等9個國家及地區展團。展商當中，海外展商約佔25％。

與全球橡塑業一起“啟新程·塑未來·創新共贏”

會上，展會主辦單位與多位協辦單位的領導以多角度解讀了當前塑料行業現狀，並作出預測和建議。2022年，全國塑料製品行業完成產量7,771.6萬噸，同比下降4.3%；中國塑料機械行業營收和利潤同比分別下滑7%、11%；利潤率則保持10%，高於同期機械工業6%的利潤率水平。進入2023年，中國經濟迎來企穩回升的良好勢頭，各行各業吹響了全力拼經濟的號角，塑料作為製造業中的重要基礎產業，即將迎接新一輪的發展機遇。

中國塑料加工工業協會理事長王占杰在會上指出，政府密集出台各種鼓勵、支持政策，有利於行業的發展，並提出了多項行業建議，包括：堅持功能化、輕量化、精密化、生態化、智能化的“五化”科技創新引領；推動綠色、可持續、雙碳工作不斷深入等。中國塑料機械工業協會常務副會長粟東平認為，新能源汽車行業及大健康領域蘊藏機遇，中國塑機“走出去”前景廣闊。重點投資與重大工程項目建設相繼動工，形成實物工作量，從市場層面為行業穩增長提供有力保障。廣東省塑料工業協會會長符岸表示，廣東省塑料加工行業高質發展效果顯現：行業利潤總量大幅增加，增幅高於產量和營業收入增幅。2022年廣東汽車產量增長22%，為近年最高增幅。廣東高性能塑料應用產業消費需求，有利支撐塑料產業高質量發展。

今年《政府工作報告》提出，2023年中國國內生產總值增長預期目標為5%左右，著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、強化科技創新對產業發展的支撐、推動重點領域節能降碳減污、加快推進老舊社區和危舊房屋改造等等。在雅式展覽服務有限公司總經理梁雅琪看來，這將帶動塑料行業在質和量兩方面的需求與發展，亦為整個塑料上下游的復蘇注入強心針。

會上，杜塞爾多夫展覽(中國)有限公司董事總經理馬睿博亦帶來一個令人振奮的消息，杜塞爾多夫市市長Stephan Keller博士將以杜塞爾多夫市市長的身份首次訪問中國，參觀“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”，這清楚地表明對這場展會以及與中國的關係非常重視。杜塞爾多夫展覽(中國)有限公司與雅式於2005年結盟，成為“CHINAPLAS國際橡塑展”的協辦單位之一。杜塞爾多夫展覽集團是一家上市公司，屬於杜塞爾多夫市所有。杜塞爾多夫市市長同時也是杜塞爾多夫展覽集團的監事會主席。

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春回大地，神州一片生機盎然。在穩經濟促發展中，會展業扮演著重要角色。今年以來，展會密集登場，人流物流高效融通。對於即將到來的“CHINAPLAS 2023國際橡塑展”重量級年度盛會，無論是展商、觀眾，還是協會、媒體等業界人士，都寄予厚望。展會將於4月中旬舉行，正值新財政年度之始，是買家重啟與海內外供應商和合作夥伴面對面高質量交流的關鍵時機。作為亞洲首屈一指的塑料和橡膠工業展覽會，“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”將“踩下油門”、開足馬力，全力以赴迎接五洲展客商。

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線上線下融合，已經成為會展行業的新模式與新常態。除了實體的展會，展會主辦方全力推出“CPS+ 線上供需對接平台”，幫助橡塑上下游企業線上上高效溝通，為線下見面做好準備。下游買家輕點滑鼠，就可以隨時隨地找到來自世界各地的橡塑供應商，解決採購和生產上的疑難。

立即按此進行CHINAPLAS國際橡塑展觀眾預登記！想了解更多詳情，請瀏覽展會官網 www.ChinaplasOnline.com 或電郵至 Chinaplas.pr@adsale.com

（資料由客戶提供）