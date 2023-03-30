▲ 【業績｜芯片股】華虹半導體全年多賺72% 不派息

華虹半導體 （01347） 全年母公司擁有人應佔溢利近4.5億美元，按年升72.1%，年內溢利近4.1億美元，升76%，淨資產收益率15.2%，升5.5個百分點，每股盈利0.345美元，不派息。華虹半導體績前跌1.4%，報34.3元。

期內，銷售收入按年增長51.8%，達24.8億美元創歷史新高，當中，半導體晶圓收入按年升52.2%至23.8億美元，為收入佔比的96%。

來自美國、歐洲、日本及中國的區域收入均顯著提升，又以北美區增速最快，收入按年增長86.9%。至於中國收入仍是佔比最大，達73.2%，收入按年升50.3%。

毛利8.4億美元，按年升86.8%。毛利率達34.1%，較上年度升6.4個百分點，主要由於平均銷售價格上漲以及產品組合優化，部分被折舊費用增加所抵銷。

月產能由31.3萬片增至32.4萬片8英寸等值晶圓，付運晶圓（8英寸等值晶圓）由332.8萬片增至408.7萬片。

截至2022年底，華虹半導體擁有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠，近三年折合8英寸年產能分別為248.5萬片、326萬片、386.3萬片，年均複合增長率為24.67%。12英寸工廠以6.5萬片的月產能高位運營。公司計劃將在今年內陸續釋放其月產能至9.5萬片；同時將適時啟動12英寸新產線建設，持續提升製造產能和技術升級。

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責任編輯︰梁浩碩



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