《霍士新聞》高層曾斥責主播 事實查核特朗普「損收視」

美國《霍士新聞》（Fox News）一名高層被指曾發出電郵，斥責對方事實查核（fact check）前總統特朗普（Donald Trump）2020年總統大選的控訴，批評做法「損害收視」。

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霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）被指於2020年12月初，針對主播Eric Shawn在節目上事實查核特朗普的總統大選指控，向高層Meade Cooper發電郵，表明同類事件應該停止。

斯科特稱做法損害收視，指Eric Shawn不了解節目，更指觀眾為此感到憤怒。霍士新聞發言人則指出，斯科特電郵內的反對不是針對事實查核特朗普的指控。

同時，斯科特其時要求員工通報，如能邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及支持2020年選舉有舞弊﹑與特朗普關係密切的企業MyPillow行政總裁林德爾（Mike Lindell）上節目，指兩人可以幫助收視率。

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今次披露的文件出自美國投票系統Dominion Voting Systems對霍士新聞發起的誹謗訴訟，前者要求索償16億美元。前者引用霍士電郵，指摘對方明知特朗普指控有誤，仍繼續播放針對Dominion的錯誤指控。

霍士新聞發言人批評，文件反映Dominion持續單方面選擇片面證據，企圖混淆訴訟焦點。

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責任編輯：吳漢培