▲ 【人民幣國際化】中國與巴西貿易協議 可直接使用本幣貿易、不以美元作中介

雖然巴西總統盧拉因抱恙而推遲到訪中國，但中國和巴西依然在貿易協定取得大突破。外電報道指，中國和巴西協議，雙方貿易可不再使用美元為中介貨幣，而是直接使用人民幣和巴西雷亞爾本幣進行。

巴西貿易和投資促進局（ApexBrasil）表示，預計有關貿易貨幣安排可促進更大的雙邊貿易，並為投資提供方便。

據巴西貿易和投資促進局網站聲明，交通銀行巴西子行BOCOM BBM將加入CIPS（人民幣跨境支付系統），期望通過巴西雷亞爾和人民幣之間的直接兌換來降低商業交易的成本。另外， 中國工商銀行（巴西）巴西分行成為巴西人民幣清算行。

中國目前與俄羅斯、巴基斯坦有類似貿易安排。

中國是巴西最大的貿易夥伴，2022年雙邊貿易總額達1505億美元，巴西出口佔897億美元、入口佔607億美元。美國則是巴西第二大夥伴。

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