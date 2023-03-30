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【大行報告】大摩：料快手首季收入增16%　次季達收支平衡、目標價維持85元

股市 12:34 2023/03/30

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【大行報告】大摩：料快手首季收入增16%　次季達收支平衡、目標價維持85元

摩根士丹利表示，快手 （01024） 上季業績勝預期，而在電商業務和內部廣告帶動，下半年或將推出綫上商城之下，預料公司今年首季及全年前景亦高於市場預期，而外在廣告仍為弱點，予「增持」評級，目標價維持85元。

摩根士丹利預計，公司今年首季和全年收入增長16%，由於3月1至8日宣傳周，其增長速度在3月更勝1至2月，同時，外部廣告下跌情況已錄得收窄。當中，佔上季收入達45%的內部廣告業務仍是公司增長動力，上季GMV按年升三成，而外部廣告按年跌逾10%，因此認為公司去年第三季的重組為今年帶來垂直分散投資效果。

至於電商方面，該行預料今年首季公司GMV增長27%至29%，全年更增近30%，並維持上季增長30%的勢頭。再者，公司或將於下半年推出綫上商城，會稍為加快增長。

同時，毛利率亦會隨收入增多而擴闊。營運支出提升已於去年大致完成，今年毛利率料升1至2個百分點，至46%至47%。

料今年利潤率轉正　次季達收支平衡

摩根士丹利又預計，今、明兩年經調整淨利潤率分別為1至2%，及8至9%，較去年的-6%有所大增兼轉正，並估計今年第二季可達成收支平衡。

該行又改變對快手的估值方法，由市銷率（P/S）轉成市盈率（P/E），目前今、明年市盈率為50倍及18倍，在中國行業中處十分高昂位置。不過，假設公司利潤率為15%及收入增長約15%，名義市盈率則為13倍和12倍，屬吸引水平。

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編輯：姚卓然

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