【蒙牛2319】蒙牛：目標今年收入中高單位數增長　經營利潤率最多擴張50基點

▲ 【蒙牛2319】蒙牛：目標今年收入中高單位數增長 經營利潤率將最多擴張50基點（黃建輝攝）

蒙牛 （02319） 總裁盧敏放表示，市場恢復較緩慢，期望今年收入有中高單位數增長，若經濟復甦超預期，料集團增長更高。他又指，期望集團盈利可以穩定增長，認為仍有改善空間。雖然沒有規模不行，但規模要做高質量，今年是經營管理年，將透過數字化、高端化等提升效率。蒙牛期望今年經營利潤率將會擴張30至50個基點。

蒙牛去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期，請看【下一頁】

去年蒙牛毛利率有所下降，管理層指，受到疫情防控影響，集團需要打折消化庫存，但今年將回復正常供應鏈銷售節奏，原奶價格也可能略有下降，預期將帶動毛利率改善。

銷售及經營費用方面，盧敏放指，做品牌要搶先，希望可以改善整體的營銷能力。過去5至6年集團已將營銷聚焦在奧運會及世界盃，廣告投資正在提升，去年由於疫情令部份營銷計劃暫停，而明年有巴黎奧運會，預計營銷費用將有合理上漲，但相信增幅將於低於毛利率的擴張。首席財務官張平指，預期未來幾年營銷對收入的佔比會在25%上下範圍波動。

蒙牛在過去兩年為有機奶粉品牌貝拉米減值約13個億元人民幣。管理層指，去年就貝拉米做了較保守的預期，目標是一次調到位，未來就沒有這個考量，故往後2至3年的減值風險不大。

問及股票回購，盧敏放指，集團價值被低估，估值已在修復軌道上，未來仍會做回購。



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記者：袁諾曦