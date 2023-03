瀰漫性大B細胞淋巴癌一線治療20年新突破 了解復發風險把握治療黃金期

瀰漫性大B細胞淋巴癌 (Diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 是香港十大癌症非何傑金氏淋巴癌1(non-Hodgkin lymphoma,NHL)當中最常見的類型之一2,屬於侵襲型的高惡性淋巴癌,更有高達四成接受現行標準治療的患者可出現治療無效或復發的情況3。最近,DLBCL一線治療出現突破,以抗CD79B抗體藥物複合體(antibody-drug conjugate,ADC)配合標靶及化療藥物的雙標靶治療組合,可用於剛確診的DLBCL患者身上3,給帶有較高復發風險的患者多一個治療選擇。此外,病友組織也合作推出免費支援計劃,為DLBCL患者治理及情緒提供諮詢服務,增加他們對疾病管理的信心。

約四成患者對標準治療無效或出現復發

瀰漫性大B細胞淋巴癌(DLBCL)佔非何傑金氏淋巴癌30-40%2,即香港每年可多達400宗新症1。此病病程進展甚快,有機會在頸部、腋下、鼠蹊部等較容易摸得到的淋巴結位置迅速長出腫塊,或在身體其他器官的淋巴組織急速增生。

目前,DLBCL患者的一線治療方案是抗CD20標靶藥物配合化療的治療組合。此治療組合約於20 年前出現,它的治癒率甚高,但仍有高達四成患者出現復發或對現行標準治療無效3。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜醫生指出:「大部份DLBCL復發個案發生於確診後首兩年,他們需接受自身骨髓移植、化療或其他免疫治療,惟仍有大部分患者對治療沒有反應,故此如何減少患者在完成一線治療後出現復發,一直是醫學界的重要課題。」

加入抗CD79B抗體藥物複合體成雙標靶治療組合 增DLBCL一線治療選擇

醫學界一直嘗試研究不同藥物組合作為DLBCL患者的一線治療,但效果未如理想。直至最近有國際臨床研究發現,在抗CD20標靶藥物配合化療的治療組合基礎上,加入抗CD79B抗體藥物複合體(antibody-drug conjugate, ADC),可用於剛確診的DLBCL患者身上3,並已獲歐洲多個專業組織包括歐洲藥品管理局(EMA)4,5,6,7等認可作為一線治療,突破了過往20年DLBCL的治療困局。

抗CD79B抗體藥物複合體是結合抗體和化療藥物於一體的藥物,它透過識別B淋巴細胞上的CD79B抗原,把具細胞毒性的化療藥物帶到癌細胞內,以消滅腫瘤8,9。新治療組合包括了抗CD20及抗CD79B兩個標靶抗體,以雙標靶成為DLBCL一線治療的新選項。

國際預後指數協助識別較高風險患者

過往,醫學界也發現部分DLBCL患者對傳統一線治療無效或較容易復發,例如帶有C-MYC及BCL2或BCL6基因突變的患者,或者國際預後指數(International Prognostic Index,IPI)較高等,惟過往這類患者在傳統治療以外,並沒有其他較理想的治療選項。但隨著雙標靶治療成為DLBCL的一線治療選項,患者有需要掌握個人的復發風險,以在一線治療黃金期,選擇適合自己的治療方案。廖崇瑜醫生以IPI為例,患者只需要利用一些坊間小工具,然後輸入年齡、腫瘤分期、血清LDH (Lactate Dehydrogenase) 濃度、ECOG評分及淋巴結以外受影響部位的數目,便可得出個人的IPI指數10。指數越高,復發風險越大,顯示更有需要選擇可幫助減低復發風險的治療。

「多元新態度」免費抗癌關懷計劃 助DLBCL患者成功走過治療復康路

剛確診的DLBCL患者承受疾病及治療對生活帶來的衝擊,還要面對復發風險,或會因此感到焦慮不安。香港骨髓移植復康會(髓康會)主席梁嘉兒女士指出,不少DLBCL及其他淋巴癌患者在抗病過程中,都希望對治療、病情進展及身體變化有更多的了解及掌握,以好好適應及安排患病後的生活。此外,同路人同盟秘書陳偉傑先生也表示,DLBCL患者也如其他癌症患者般,因為擔憂病情而出現焦慮、抑鬱等情緒,如未能得到適當的紓解,或會「鑽牛角尖」而自困愁城。

有見及此,髓康會、同路人同盟與羅氏大藥廠合作推出「多元新態度」抗癌關懷計劃,為剛確診的DLBCL及B細胞淋巴癌患者免費提供多方位支援計劃。計劃邀請了血液及血液腫瘤科專科醫生、臨床心理學家及註冊營養師,以小組形式為患者及其照顧者提供諮詢服務,協助他們渡過從積極治療到康復路上的困難,增加抗癌信心。報名詳情可瀏覽「淋危不亂」lymphoma.hk,或WhatsApp至6316 0566。

