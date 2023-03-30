查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問

英王查理斯三世（King Charles III）周三（29日）訪問德國，是次為他自登基以來，首次國事訪問。國宴在德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）官邸舉行，查理斯在國宴上表示，英國和德國擁有長久關係，強調完全相信兩國之間的關係將變得更加牢固。

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查理斯用英語和德語發表講話，指兩國在促進世界健康、碳中和及保護民主價值觀方面擁有共同理念。他亦讚揚德國收容逾100萬名烏克蘭難民，對此表示敬意。查理斯亦在演講期間，引用在德國廣為人知的英國喜劇小品《一人晚餐》（Dinner For One）開玩笑。

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施泰因邁爾則在講話中表示，英國於2017年3月29日開始脫歐進程，對此感到悲傷。時隔6年後，兩國翻開新篇章。施泰因邁爾同時亦向已故英女王致敬，讚揚她努力促進兩國關係。他形容，尤其在變革時代，英國王室代表則持續和穩定，並指查理斯登基前曾到訪德國逾40次。

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王后卡米拉在晚宴期間，佩戴英女王的頭飾和手鐲。而德國前總理默克爾（Angela Merkel）和英國外相祁湛明（James Cleverly）亦有出席柏林舉行的活動。據報部分查理斯表親亦有出席活動，包括現任黑森家族領袖Donatus, Prince and Landgrave of Hesse等。

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責任編輯：李俊儀