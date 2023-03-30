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【先買後付】新加坡初創Atome退出香港市場　3月31日交易大限

股市 11:24 2023/03/30

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【先買後付】新加坡初創Atome退出香港市場　3月31日交易大限

主打「先買後付（Buy Now， Pay Later）」的新加坡初創Atome於2020年中來香港發展，但發展不足3年便宣布暫時退出香港市場。據本報所得資料，Atome向商戶發電郵，全面評估市場表現和未來前景後，決定暫時退出香港市場，並會在明日（3月31日）接受最後的Atome 交易。

Atome 續指，5月31日前仍可通過平台申請退款，若果交收如常進行，平台在5月31日後仍會為商戶發出退款退費的發票。在當日，商戶的ID將會失效，

Atome 的先買後付支付模式，讓使用該服務的消費者把消費款項分為3期免息分期付款，合作商戶包括網購平台友和HKTVmall、旅遊平台Agoda，以至莎莎、卓悅等零售商。平台於2020年下半年在香港發展，當時號稱與超過100間綫上及實體零售商合作。

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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新加坡初創攻港　Atome推零利息「先買後付」服務

編輯：麥德銘

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