【業績｜軟件股】中軟國際大插13%　去年溢利大跌33%、末期息0.0567港元

▲ 【業績｜軟件股】中軟國際去年溢利大跌33%、末期息0.0567港元

中軟國際 （00354） 去年收入升8.7%，至200.1億元（人民幣‧下同），溢利大跌33.2%，至7.6億元。公司派末期股息，每股0.0567港元。

中軟國際大插13%，報5.13元。

期內，服務性收入升7.5%，至194.9億元。毛利率為23.0%，按年下降3.7個百分點。活躍客戶數為2,394個。去年服務性收入大於人民幣600萬元以上的大客戶有192個。

公司指，未來繼續增加高毛利和高人均產出的業務佔比，力拓雲服務和雲解決方案，與華 為雲全面能力互鎖，結合AIGC技術，提升編程代碼生成效率，賦能軟件工廠提質增效，藉以提升毛利率水平。



【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【業績｜SaaS】金山軟件去年轉蝕逾60億人幣 末期息升8%至13仙、今年遊戲收入增長放慢

【阿里巴巴9988】阿里巴巴：各業務可在準備就緒時進行獨立融資和IPO 戰略控制權及上市地點則再需評估

【汽車軟件】中軟國際升3%創半年高 與比亞迪簽署協議 助建智能網聯繫統的手機移動端開發建設

編輯：姚卓然