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【業績｜軟件股】中軟國際大插13%　去年溢利大跌33%、末期息0.0567港元

股市 11:18 2023/03/30

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【業績｜軟件股】中軟國際去年溢利大跌33%、末期息0.0567港元

中軟國際 （00354） 去年收入升8.7%，至200.1億元（人民幣‧下同），溢利大跌33.2%，至7.6億元。公司派末期股息，每股0.0567港元。

中軟國際大插13%，報5.13元。

期內，服務性收入升7.5%，至194.9億元。毛利率為23.0%，按年下降3.7個百分點。活躍客戶數為2,394個。去年服務性收入大於人民幣600萬元以上的大客戶有192個。

公司指，未來繼續增加高毛利和高人均產出的業務佔比，力拓雲服務和雲解決方案，與華 為雲全面能力互鎖，結合AIGC技術，提升編程代碼生成效率，賦能軟件工廠提質增效，藉以提升毛利率水平。


【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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編輯：姚卓然

 

中國軟件國際（00354） 港股 雲端 軟件
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