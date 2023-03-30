【零售轉型】學者：轉型須把握時機

港大經管學院客席助理教授張天秀表示，在後疫情時代有些業務的確較難延伸，「之前是有逃生門（過渡期），當預計口罩、搓手液等銷量會下跌時，商戶就需要開始轉售其他產品，將客戶轉移」，惟商戶需要把握好時間，因為疫下租金仍然較低，但若如今開始加租才來轉型就會出現問題。

【零售轉型】口罩商轉型至民生店 料生意升2成

商戶轉型時可以善用客人數據庫，「例如一開始是賣口罩的，客人都是重視健康的一群，商戶可以轉賣健康食品或產品；如果是賣高價口罩的，客人都是高端客戶，則不妨考慮轉賣潮流或動漫產品等。」

張天秀稱，疫後大家仍會網上購物，但銷情將回復疫情前的正常水平，「除非好像亞馬遜般在疫下投放了大量資源去解決物流、倉存問題而改變了公司架構」，否則香港一般的中小企在疫後都只是減少利潤，而不會造成巨大財務或營運壓力。他表示，現在香港正處於汰弱留強的時候，因為過往幾年多了很多中小型電商進入市場，疫後仍然需要生存，當產品需求下跌，不夠穩打穩紮的商戶如未能成功轉型至疫後產品，就要離開市場。

主動聯絡業界爭定單

香港專業教育學院（IVE）沙田院校商業系講師葉永達博士（William）則認為，雖然疫情過後口罩銷售量降低，但仍然有一定需求，例如是醫療用途，「而且疫下亦有不少行業習慣佩戴口罩，比如是理髮及飲食行業」，口罩公司如想穩定業務，應主動聯絡這些行業爭取定單。

William並建議疫後業務應更多元化，善用客戶數據庫，「現在搜集數據可更系統化，客人購買之後企業可分析需求與客戶背景的獨特性，然後調配人手去提升業務」，他認為做網店有個優勢，就是不受店舖大小及地區所限制，可以放無數的產品去銷售，為了吸引網民定期主動上網購物，應出售獨家發售產品，培養一群忠實擁躉。

▲ 香港專業教育學院（IVE）沙田院校商業系講師葉永達博士（William）認為，雖然疫情過後口罩銷售量降低，但仍然有一定需求。（受訪者提供）

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本報記者：歐陽佩

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