【零售轉型】口罩商轉型至民生店　料生意升2成

香港研究協會較早前訪問了1,080名市民，結果顯示78%受訪者現時「一定會」及「多數會」繼續佩戴口罩，只有18%人表示「多數不會」及「一定不會」。儘管口罩商機仍在，但本港口罩品牌Good Mask卻已一早轉型，開設迪士尼授權照相館Good Moment，迎接大家的笑臉之餘，更要擁抱龐大的除罩商機！

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山河亞太有限公司行政總裁李秉峰（Ryan）表示，家族本做藥房生意，但在疫情期間發覺一罩難求，「外國很多都禁止出口，就算買到都貴得驚人。」於是Ryan決定自己生產，在大埔設廠，上網尋找生產機器，購買原材料以及打造無塵間，「主要是要裝設抽風系統、過濾網，還需合乎氣壓要求等。」

由構思到落實，期間只是短短兩個月，「快人一步除了是想快些幫到人，我們投資了1千多萬元，當然都想快點搶生意。」高峰時期，口罩廠共30多條生產線全天候運作，每日可以生產50至60萬片口罩。

新業務包含衣食住行

Ryan參考了沙士疫情，以為口罩廠只可以做半年生意，所以從第一天起就已經考慮轉型，由2020年11月起開展了不同業務，包括食材專賣店Good Meal，以及便利店Good Easy，「我們希望業務都是貼近民生需要的，包括衣食住行。」

因為做授權口罩時認識了迪士尼，促成了開設照相館Good Moment的契機，「當時迪士尼想在香港找合作夥伴開體驗照相館，我們認為香港人早晚會脫口罩，這是一個商機，所以一拍即合。」館內設有迪士尼公主及Marvel英雄體驗自拍館，此外又有沉浸式鏡屋及專業影樓，提供拍攝團隊、化妝及造型等，店內另有迪士尼精品出售，目標顧客包括年輕閨蜜、情侶以及家庭客等，「現時我們商品和拍照的生意額佔比為6：4」。

▲ Good Moment設有迪士尼公主及Marvel英雄體驗自拍館，男、女孩子都照顧得到。（湯致達攝）

今年首兩月口罩生意跌

事實證明Ryan的決定是對的，「2023年首兩個月，Good Mask的生意額已下跌了5成；口罩店舖由最高峰期的30間，減少至現時的21間，我們會繼續審視店舖生意，到租約期滿時再決定會不會再減店。」Ryan表示，現時集團的整體生意額中7成仍然來自Good Mask，2成來自Good Moment，其餘1成由Good Meal及Good Easy各瓜分5%。

為了提升Good Moment的市佔率，宣傳定不可少，「開店2個月，暫時最大挑戰是沒有太多人認識我們，品牌知名度不高，所以我們會投放更多資源在廣告上，並邀請KOL來拍攝，提升曝光率和口碑。」此外，Good Moment又和Klook及KKday等網購平台合作，限量推出買一送一套餐。宣傳暫見成效，尤其是專業攝影，2月份比1月份生意多了近1倍。

▲ 店內有多款迪士尼及Marvel精品出售。（湯致達攝）

利用會員制推優惠訊息

此外，集團亦會善用會員制度，「售賣口罩時我們已建立了會員制，給予會員優惠價，現在我們有龐大的資料庫，當有新店信息就可以發給客人。」Ryan期望會員制將來可以效發yuu，客人儲分後可以在旗下不同商戶互通使用。

說到未來發展，Ryan還有很多想法，「在衣、食、住、行4大生活範疇，我們已開始了衣和食，所以接下來會發展『住』的地產以及『行』的旅行社業務，此外，雖然我們接著會減少口罩業務，但仍然希望能帶給市民保障，所以還有新的保險業務。」他表示特別看好地產及保險業，期望今年集團增長可達20%。

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本報記者：歐陽佩

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