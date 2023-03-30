▲ 【Disney重組】迪士尼在內地裁減逾300名串流媒體服務員工 撤銷元宇宙部門、解僱Marvel董事長

外電引述消息人士透露，華特迪士尼Walt Disney（美：DIS）在內地裁減了逾300名為其串流媒體服務工作的員工，受影響的主要是為迪士尼流媒體服務開發個性化、搜尋和客戶識別等功能的技術員工。迪士尼解釋，是次在內地的裁員行動，是集團削減成本和重組舉措的一部分。

元宇宙戰略員工受影響員工約50人

與此同時，迪士尼已撤銷了開發元宇宙戰略的小型部門，作為更廣泛重組的一部分，受影響員工約50人。元宇宙戰略部門原由消費品主管Mike White，負責尋找利用迪士尼的知識版權庫，以新技術方式講述互動故事的方法。

為達到兩個月內裁減7000人的目標，迪士尼解僱了Marvel Entertainment董事長Ike Perlmutter，並計劃將該漫畫出版業務併入內容製作部門迪士尼娛樂（Disney Entertainment）。Pelmutter仍是迪士尼最大的個人股東之一，長期與Robert Iger不和，而Marvel另一位聯合總裁Rob Steffens也被解僱。

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編輯：陳韻妍