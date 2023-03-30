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拜登承諾繼續支持全球民主發展 增撥逾50億

環球政治 10:43 2023/03/30

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美國總統拜登（Joe Biden）於周三（29日）召開第二屆民主峰會（Summit for Democracy），表明美國將繼續支持全球民主持續發展，呼籲民主國家合力應對未來的全球挑戰。

特朗普：24小時内可解決俄烏戰爭 普京知唔可以惹我 【下一頁】

拜登於白宮共同主持視象民主峰會時表示，希望外界了解，峰會正取得成果。他指各國前年12月首屆峰會召開時，全球民主狀況正在倒退，根據部分研究情況甚至是連續15年下降，但今年情況已有改善。

拜登表明，峰會作用是讓大家協力繼續發展民主進程，避免再次朝錯誤方向前進。他稱民主需要用心努力，同時必須經常保護。

峰會上其他主持國家亦領頭，商討其他「民主根基」，如支持獨立及自由媒體﹑打擊貪腐﹑加強民主改革與支持人權﹑提升支援民主的科技及捍衛自由及公平選舉。

【俄烏戰爭】俄男因女兒反戰畫被查 被控詆毀軍隊判囚2年 【下一頁】

美國在峰會期間亦宣布連串新措施，包括未來兩年向於2021年創立的「總統民主更新倡議」（Presidential Initiative for Democratic Renewal）增撥6.9億美元（約54.2億港元）。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日亦有參與峰會，並指俄羅斯野心不絕於染指烏克蘭，稱俄國與民主世界為敵多年，指大家需要慎防假消息及干預選舉等手段，同時亦可能面臨俄國試圖製造的能源及糧食危機。

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責任編輯：吳漢培

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