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【AAPL】蘋果6月5至9日舉行WWDC 混合實境MR頭盔料成焦點
股市 10:25 2023/03/30
蘋果Apple（美：AAPL）宣布，年度開發者大會WWDC將於6月5至9日舉行，行政總裁庫克（Tim Cook）會在首日參與會議。雖然以往WWDC通常不會發布新硬件，但市場預期，蘋果可能在會上展示外界期待已久、結合VR與AR的混合實境（MR）頭盔，同時還可能向友好的開發人員發布新的高性能Mac電腦。
今年初有報道指，蘋果的混合現實頭盔售價約3000美元，具有眼球追蹤和手部追蹤功能，用戶無需使用專用控制器即可執行任務。
蘋果據報推遲發布AR眼鏡 今年內發布售價達2.3萬元的MR裝置，可見【下一頁】
料可預覽iPhone的iOS 17操作系統
WWDC是蘋果年度最大型活動，每年都會邀請軟件開發商到蘋果總部參觀，並舉行不同的工作坊及活動，希望利用蘋果軟件工具構思新應用程式（app）。蘋果一般會在WWDC上展示即將推出的iOS移動操作系統，故6月料將預覽適用於iPhone的iOS 17操作系統。
WWDC將以現場形式舉行，並將在蘋果網站進行虛擬直播。
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編輯：陳韻妍
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