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【新股IPO】中天湖南集團2433首掛升1.3倍　一手帳面賺3000元

新股IPO 10:21 2023/03/30

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【新股IPO】中天湖南集團首掛

中天湖南集團 （02433） 首掛表現強勁，最高曾升1.6倍，高見3.09元，現勁升127%，報2.68元，至上午10時16分，成交額為3432萬元。不計手續費，一手帳面賺3000元。

中天湖南以1.18元中間定價，並超額認購9.6倍。公司將所得款項淨額約50.0%用於為手頭三個項目的前期開支提供資金；約20%將用於購置及╱或更換工程機械及設備；約20%將用於為成立和運營專有技術中心提供資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

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