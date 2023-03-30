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【美股焦點】Google重組虛擬助理部門　專注Bard AI技術

股市 10:13 2023/03/30

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【美股焦點】Google重組虛擬助理部門　專注於Bard AI技術

AI聊天機器人急速冒起，各科企均積極應對其發展。據外電報道，Google母公司Alphabet（美：GOOG）重組名為「Assistant」的虛擬助理部門，以專注於Bard AI技術。

外電引述備忘錄指，公司副總裁兼Google Assistant業務部門負責人Sissie Hsiao表示，隨著Bard團隊繼續這項工作，希望確保公司繼續支持並抓住未來的機會，今年，團隊比以往任何時候都更加專注於對用戶帶來好處。

Bard早前在宣傳短片中「答錯問題」

至於Google Assistant業務工程部門副總裁Jianchang 「JC」Mao將因個人原因離開公司，他原直屬Sissie Hsiao。而接替Mao的是在Google工作16年的老將 Peeyush Ranjan，他最近擔任谷歌商業組織副總裁，負責監督支付。

同時，作為變動的一部分，Google Assistant工程副總裁Amar Subramanya現在將領導Bard團隊的工程工作。之前領導Bard工程工作的Trevor Strohman 將繼續擔任Bard的「區域技術主管」，向Hsiao匯報。

早前，Google母公司Alphabet（美：GOOG）此前推出AI聊天機械人Bard，對撼OpenAI的ChatGPT，但Bard卻出師不利，在宣傳短片中「答錯問題」。其後又首先開放予英、美用戶申請使用。

相關文章：

【AI大戰】Google正式加入AI聊天機器人大戰　Bard在英、美展開公測

【ChatGPT】AI聊天機械人Bard曾答錯問題　Google要求員工至少花2小時跟Bard「傾計」

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編輯：姚卓然

 

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