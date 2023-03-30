▲ 【恒生科指】未來資產推Global X恒生科技ETF 首12個月總費率以0.45%為上限

未來資產環球投資推出Global X恒生科技ETF （02837） ，2837追蹤恒生科技指數，首12個月的總費用率以0.45%為上限，適用於零售和機構投資者。計及2837，未來資產在香港共有25隻ETF上市，包括主題式增長、ESG、核心型、收益型和商品型ETF。

未來資產環球投資（香港）行政總監趙玩衍表示，推出Global X 恒生科技ETF，為投資者提供了一個簡單而高效的方式以投資在香港快速增長的科技行業。

恒生科指總市值約10萬億

恒生科指覆蓋科技、非必需性消費、醫療保健、工業和金融業，尤其是雲端、數碼、電⼦商貿、⾦融科技、互聯網或自主活動等科技主題⾼度相關，截至2023年3月28日，指數總市值約9.8萬億元。

港交所 （00388） 將設立新特專科技公司上市機制，並於3月31日生效，這將為新經濟板塊包括人工智能提供新的上市渠道。趙玩衍指，隨最近對科技公司上市有利的市場發展，以及人工智慧（AI）技術的進步，相信科技領域的增長潛力是長期和可持續的。

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編輯：陳韻妍