  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】對沖基金Bill Ackman：FDIC應將銀行存款保障提高至25萬美元　銀行業對信心相當敏感

股市 09:44 2023/03/30

分享：

分享：

【銀行危機】對沖基金Bill Ackman:FDIC應將銀行存款保障提高至25萬美元　銀行業對信心相當敏感

億萬富翁兼對沖基金Pershing Square資本管理創辦人Bill Ackman認為，自美國地區性銀行包括美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank被接管後，聯邦存款保險公司（FDIC）應該調高每個銀行存款帳戶的保障限額至25萬美元（約195萬港元）。

「對不同銀行採取個別化的存款保障是一個政策錯誤，這可能會損害經濟，因地區性銀行在房地產及建造業貸款業務中，擔當著重要角色。」

Ackman在給投資者的信中表示，銀行業是一個對信心相當敏感的行業，監管機構的矛盾聲明卻降低了投資者、企業及消費者對銀行體系旳信心。

相關文章：【美國加息】呼籲暫停加息不果　Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」

相關文章：【美國加息】對沖基金Bill Ackman︰聯儲局本周應暫停加息　馬斯克回應︰至少減0.5厘

相關文章：【SVB】對冲基金Bill Ackman：「美國地區銀行很平，但我不會買」　料巴菲特會出手

編輯：陳韻妍

美股 經濟 保險公司 美國 對沖基金 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】快手績後升9%　中石油升半成破頂　恒指期結高開24點（不斷更新）

下一篇文章

【中國人壽2628】國壽跌2%　去年少賺37%　末期息每股49分人民幣、按年減少25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款