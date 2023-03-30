▲ 【銀行危機】對沖基金Bill Ackman:FDIC應將銀行存款保障提高至25萬美元 銀行業對信心相當敏感

億萬富翁兼對沖基金Pershing Square資本管理創辦人Bill Ackman認為，自美國地區性銀行包括美國矽谷銀行（SVB）及Signature Bank被接管後，聯邦存款保險公司（FDIC）應該調高每個銀行存款帳戶的保障限額至25萬美元（約195萬港元）。

「對不同銀行採取個別化的存款保障是一個政策錯誤，這可能會損害經濟，因地區性銀行在房地產及建造業貸款業務中，擔當著重要角色。」

Ackman在給投資者的信中表示，銀行業是一個對信心相當敏感的行業，監管機構的矛盾聲明卻降低了投資者、企業及消費者對銀行體系旳信心。

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編輯：陳韻妍