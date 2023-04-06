【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁瑋彰 專業特質創造獨特優勢 飛機師轉換新跑道事業再騰飛

飛機需要長短合適的跑道，才可順利升空。2021年由飛機師變身財策專才的宏利分組經理梁瑋彰（Jacky），正正是在「宏利C.E.O.計劃」協助下，被領航至全新的事業跑道，獲得全方位的培訓及支援，助他成功在新人時期便勇奪「保協傑出新星獎」金獎，去年亦只以6個月時間便達到環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），在財務策劃領域展翅飛翔。

影響廣及全球的疫情，為航空業帶來沉重打擊，時任機師的Jacky難免亦受到波及。他坦言，當時站在轉職與否的十字路口，機緣巧合下知悉在宏利工作的朋友陳渭傑（Francis）準備籌建團隊，應邀到他的辦公室參觀後，深感宏利的財策團隊表現專業，加上完善的入職配套，甚具吸引力。適逢Jacky在疫下發展出對金融及理財方面的興趣，了解到財策行業前景可期，遂決定抓緊機遇，轉換一個更適合自己的新跑道。

轉型成功 推動團隊專業化

「我與Jacky在大學參加航空活動時認識，至今已超過6年。他做事一向認真，加上以往機師的身份肩負着乘客的安危，所以他給我的印象總離不開專業果斷，而這正是我的團隊以至宏利要羅致的優秀人才。當發現他有意離開航空業，便即時招攬。」今年升任為宏利高級分組經理的Francis指出，Jacky對每位客戶關懷備至，會用心了解他們的保障與理財需要，再提供全面的財策規劃建議，因此短時間內就贏得眾多客戶的信任，看好他將是未來的團隊領袖之一。

Francis補充，Jacky由專業機師成功轉型，更化身團隊的優良模範，助團隊吸納不少來自不同領域的精英加盟，對推動和提升團隊的規模與專業水平大有幫助。

▲ Francis（左）十分欣賞Jacky做事專業果斷，有清晰的計劃，同時待人關懷備至，成為團隊中的模範新人。

宏利C.E.O.計劃配套完善 逆風中快速起飛

「我們的區域經理有一句名言：『山不轉路轉』，對我很有啟發。疫情期間，不少行業皆面對艱巨的經營前景，置身其中的專業人士難免有進退維谷之感，特別是擔心一旦走出熟悉的舒適圈，或會無法適應新環境。」Jacky深信，有危便有機，若不去接受轉變和挑戰，只會不斷錯失機遇。正如他用作鼓勵自己的座右銘：「機會是留給有勇氣的人」，將原句中的「準備」改為「勇氣」，原因在於即使一個人如何準備充足，若沒有勇氣踏前一步，結果也是徒勞無功。Jacky認為，若在入職前已在其他專業累積若干經驗，本身又有清晰的事業發展目標，兼具同理心與樂於助人的性格特質，對取得客戶信賴，無疑具有一定優勢。

提到經「宏利C.E.O.計劃」入行的優勢，Jacky引述自身經驗稱，這個計劃為投身財務策劃的專業人士提供極佳的入行起步點，除了培訓到位及支援充足外，更讓他認識到不少背景相同的同事，彼此從入職培訓開始已建立深厚的關係，互相勉勵之餘，亦會分享在工作上遇到的難題和解決方法，促進大家共同成長。計劃特設不同階段的獎賞計劃，亦為他們設定可追趕的目標，讓他們更有動力在新環境中做出好成績。

Jacky繼取得其首個百萬圓桌會榮譽後，他除了期望業績再上一層樓，挑戰MDRT三倍業績要求的COT（超級會員）資格外，更銳意建立理念一致的專業團隊，吸納對行業具熱誠的專業人士加入，同心協力一起邁向新高度。

▲ Jacky十分感恩能在宏利找到一班志同道合的同伴，大家無私分享經驗、真心為成員的成長及進步而高興，箇中的歸屬感令他許下決心於今年開始着手組建自己的團隊。

（特約）