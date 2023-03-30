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【美國加息】鮑威爾指今年或再加息一次　利率期貨反映市場預期不再加息

宏觀解讀 09:18 2023/03/30

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【美國加息】鮑威爾指今年或再加息一次　利率期貨反映市場預期不再加息

美國聯儲局主席鮑威爾與美國共和黨研究委員會進行會晤，共和黨眾議員Kevin Hern透露，當鮑威爾被問及今年還會再加多少息時，提到應參考局內官員最近一次利率預測，意味即再加息0.25厘。

根據上周儲局公布的利率點陣圖顯示，18位官員的預測中值是政策利率今年年底前將達到5.1厘，意味再加息25點子。

不過，根據利率期貨顯示，市場預期儲局今年不再加息，並於最快於9月開始掉頭減息。至於目前預計5月不加息的機會率達57.1%，加息0.25厘的機會率則為42.9%。

【美國加息】貝萊德：銀行業重創不影響聯儲局抗通脹　料年內不會減息　

【美國加息】呼籲暫停加息不果　Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」

【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　尚渤投資：料聯儲局年底開始掉頭減息　一文看清財金界評論（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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