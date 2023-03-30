【阿里巴巴9988】阿里巴巴：轉換香港主要上市仍須評估　分拆會否保留控制權末有定論

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴：各業務可在準備就緒時進行獨立融資和IPO 戰略控制權及上市地點則再需評估

阿里巴巴 （09988） 今早舉行投資者會議，解說最新設立6大業務集團的組織改組。阿里巴巴集團首席財務官徐宏被問及會否推進轉換香港為主要上市地時稱，會持續評估市場和外部環境，相關工作需時多些時間，阿里巴巴會持續評估。

阿里巴巴2019年以第二上市方式在香港掛牌，在去年中美審計風波之下，7月曾提出轉換為香港、美國雙重主要上市，但同年11月暫停計劃。

分拆上市後再決定是否保留控制權

在最新組織架構重組，阿里巴巴表明，除了淘寶天貓商業集團不會分拆外，其餘的業務集團都可能獨立融資和上市。

徐宏表示，若落實分拆上市，集團將繼續評估這些公司的戰略重要性，決定是否保留戰略控制權，分拆時首要上市地點也未有明確指引。

除了業務集團分拆上市之外，徐宏表示，阿里巴巴會繼續對集團某些戰略意義不大的投資進行變現，以優化資本結構。

張勇：阿里巴巴將成資本營運商而不是商業營運商

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴將更多地成為一個資產和資本運營商，而不是一個商業運營商。

他指出，業務重組將使集團所有業務變得更加敏捷，增強決策能力，能夠更快地響應市場變化。他重申，集團上下需要變得更具企業家精神，並在這些不同的業務中釋放更多的所有權，而過去幾年已開始為這一轉變奠定基礎。

他提到，今天阿里組織的複雜、業務的複雜，在經過二十多年的發展，現在每個業務性質不一樣、發展階段不一樣、客戶與競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，當然難度也會更大。從一個公司整體運營走向多個公司獨立面對市場，這個過程非常重要，既要把握機遇，也要面對調整。

至於股票回購計劃方面，徐宏表示，對現有計劃的承諾沒有改變，今後阿里巴巴將根據公司的現金流和其他投資來評估股票回購計劃。

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編輯：姚卓然