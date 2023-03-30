▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴：各業務可在準備就緒時進行獨立融資和IPO 戰略控制權及上市地點則再需評估

阿里巴巴 （09988） 今早就新組織和治理結構進行電話會議，阿里巴巴首席財務官徐宏表示，市場是試金石，每個業務都可以在準備就緒時進行獨立融資和IPO。上市後集團將繼續評估這些公司的戰略重要性，並將決定是否保留戰略控制權。

徐宏表示，在所有的業務板塊和業務公司之中，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆。集團將繼續對集團門店中某些戰略意義不大的投資進行變現，以優化資本結構。另外，關於上市地點的問題，集團正在持續的評估。

阿里巴巴行政總裁張勇表示，阿里巴巴將更多地成為一個資產和資本運營商，而不是一個商業運營商。他指，業務重組將使集團所有業務變得更加敏捷，增強決策能力，能夠更快地響應市場變化；需要變得更具企業家精神，並在這些不同的業務中釋放更多的所有權。在過去幾年開始為這一轉變奠定基礎。

他提到，今天阿里組織的複雜、業務的複雜，在經過二十多年的發展，現在每個業務性質不一樣，發展階段不一樣，面對的客戶、競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，當然難度也會更大。從一個公司整體運營走向多個公司獨立面對市場，這個過程非常重要，既要把握機遇，也要面對調整。

至於股票回購計劃方面，徐宏表示，對現有計劃的承諾沒有改變，今後阿里巴巴將根據公司的現金流和其他投資來評估股票回購計劃。

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編輯：姚卓然