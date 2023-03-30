【蘋果動向】蘋果開發者大會WWDC 6月舉行　MR裝置將亮相？

▲ WWDC將於香港時間6月6日至10日在網上舉行。（蘋果官網圖片）

蘋果（Apple）今（30日）宣布，年度大型活動全球開發者大會（WWDC）將於香港時間6月以線上形式舉行。而開發者和學生，則有機會於開幕日親自參與位於Apple Park的現場特別活動。有外媒預計，蘋果屆時除了一如以往發布作業系統更新外，還會帶來混合實境（MR）頭戴式裝置。

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蘋果宣布，一年一度的WWDC將於香港時間6月6日至10日在網上舉行，屆時將免費向所有開發者展示最新的iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS技術。彭博報道則指出，雖然過往蘋果通常不會再WWDC上帶來硬件產品，但今年或會有驚喜，MR頭戴式裝置可能亮相。

報道提到，該款MR裝置或名為「Reality One」或「Reality Pro」，而蘋果也將會展示改裝置的 xrOS 作業系統，以及開發者為該設備編寫的應用程式方法。預計該MR裝置外部會設置數個攝影鏡頭，並融合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）。

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責任編輯：曾曉汶

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