【港股市況】阿里巴巴續升2%　快手績後升半成　恒指期結高開24點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，恒指期結，港股今早輕微高開。阿里巴巴 （09988） 續升逾2%，快手 （01024） 績後升半成，兩桶油績後個別走，中石油 （00857） 升2%，中海油 （00883） 則跌逾2%，恒指高開24點，開報20216點，科指升0.7%，報4278點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

即市走勢︰

【09：41】電視廣播 （00511） 股價續升5%，高見11.6元。

【09：39】蒙牛 （02319） 績後偏軟，跌0.1%。

【09：38】華晨中國 （01114） 股價逆市跌13%，早段低見3.06元。

【09：37】中石油 （00857） 升幅擴至逾3%，中海油 （00883） 跌逾1%，至於中石化 （00386） 則升0.9%。

【09：36】泡泡瑪特 （09992） 昨績後下挫，股價今早反彈11%，高見22元。

【09：34】快手 （01024） 開市後升幅擴大至9%，高見61.55元。

【09：33】伊泰煤炭 （03948） 年度公司擁有人應佔盈利約109.8億元人民幣，升27%，股價今早升逾38%，破頂高見17元。

【09：31】金山雲 （03896） 績後升逾15%，早段高見3.86元。金山雲全年經調整淨虧損19.9億元人民幣，擴大66.8%。

【業績｜中概股】金山雲去年經調整虧損20億人幣

【09：27】香港科技探索 （01137） 去年盈利按年增逾13倍至2.12億元，不派息，股價今早高開逾8%。

【HKTVmall業績】香港科技探索去年多賺逾13倍至2.1億元 「對明星做直播主持效果存疑」、目標今年GMV增長6%至11%

【09：25】中天湖南集團 （02433） 首掛開報2.92元，較招股價1.18元高出近1.5倍，每手2000股計一手帳面賺3480元。

【09：25】國壽 （02628） 績後低開逾2%。國壽去年純利320.8億元人民幣，按年跌36.8%。

【中國人壽2628】國壽去年少賺37% 末期息每股49分人民幣、按年減少25%

【09：21】阿里巴巴 （09988） 續升逾2%，快手 （01024） 績後升半成，兩桶油績後個別走，中石油 （00857） 升2%，中海油 （00883） 則跌逾2%，恒指高開24點，開報20216點，科指升0.7%，報4278點。

【業績｜科企】快手上季經調整虧損收窄近99%至4500萬人幣 收入增16%（第二版）

【09：14】期指開報20260點，升35點。

【08：55】【阿里巴巴9988】阿里巴巴：各業務可在準備就緒時進行獨立融資和IPO 戰略控制權及上市地點則再需評估

【08：40】恒指期結日，恒指黑期升約157點，報20332點，道指期貨跌34點，報32869點。

【08：21】【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍 末期息增2.3倍至1元人幣

【08：01】【新股IPO】力盟科技2405以0.7元中間定價 超購逾12倍、一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：57】【業績】中國中冶去年多賺23% 新簽合同額按年增11.5%

【07：54】【業績｜內需】蒙牛去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期 末期息增至0.402元

【07：54】【新股IPO】中寶新材2439下限1.05元定價 超購5倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669今日起招股 入場費約6000元

【07：45】【Morning精點】高盛：AI或可取代約3億個職位、香港最高危︱張勇解構阿里巴巴變革背後思路

【07：45】港股ADR收報20317點，升124點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高0.77元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.91元，較港收市價高2.11元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.04元，較港收市價高3.49元或3.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】市場避險情緒續降，美股尾市漲幅擴大至逾300點，科技股漲幅領先，美債息回落推動股指反彈。道指升323點或1%，收報32717點， 即市最多曾升333點；標指升56點或1.4%，收報4027點； 納指升210點或1.8%，收報11926點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點 阿里美股高港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩