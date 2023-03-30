【恒指夜期+ADR】恒指夜期升250點　京東美股受分拆概念刺激拉升　阿里美股升超過5%（不斷更新）

美國首領失業救濟金人數顯示美國經濟終見有放緩跡象，但銀行業危機大致消除，美滙指數回落，市場氣氛向好。道指開市後上升，但33000點關受阻力。京東 （09618） 擬分拆業務上市，股價在美股開市後急升，較本港收市價升近7%，帶動近期同樣有分拆概念的阿里巴巴上升，阿里美股亦升超過5%。

恒指夜期升250點，報20600點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 390.69 +1.5% 美團ADR 144.36 +1.7% 滙豐ADR 54.16 +0.7% 京東美股 174.23 +6.8% 阿里巴巴美股 101.97 +5.2%

北水錄近21億淨流入 買美團中移動比亞迪沽小鵬

北水淨流入勢頭持續，今日再吸資20.9億元，本周累計淨流入額度已超過100億元。資金流入美團 （03690） 及中移動 （00941） ，兩隻股份分別有3.7及3億元淨流入，比亞迪 （01211） 亦有2.3億元淨流入；淨流出方面，小鵬汽車 （09868） 及信達生物 （01801） 分別有1.2及1.1億元淨流出。

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中石油爆升近8%破頂 阿里巴巴續升逾2% 恒指期結反覆升116點

港股期結日反覆升百點。恒指高開24點，早段一度跌至近二萬點，低見20017點，午後回升，恒指反覆升116點，收報20309點，成交1335.9億元，科指跌0.6%，報4270點。中石油 （00857） 績後造好，股價升近8%破頂，為表現最好藍籌，阿里巴巴 （09988） 續升逾2%，快手 （01024） 升逾5%，國壽 （02628） 挫逾5%，碧桂園 （02007） 績後升5%，碧服 （06098） 升逾7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 96.90 +2.5 +43 27 滙豐 53.80 +1.6 +23 9 美團 142.00 +1.4 +15 -112 蒙牛 32.60 -3.4 -6 21 國壽 12.42 -5.6 -9 5 中國平安 50.80 -1.8 -9 9

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】大摩：料快手首季收入增16% 次季達收支平衡、目標價維持85元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：00】恒指夜期升250點 京東美股受分拆概念刺激拉升 阿里美股升超過5%

【21：00】【新股IPO】京東擬分拆京東產發及京東工業上市

【19：30】北水錄近21億淨流入，買美團中移動比亞迪沽小鵬，恒指夜期跌20點

【19：00】【工行1398】工行末期息每股30.35分人民幣 增3.5% 去年純利增3.5% 不良貸款率下降至1.38%

【18：30】【中行3988】中行末期息每股23.2分人民幣 增5% 去年純利增5% 核心一級資本充足率升至11.84%

【17：50】【農行1288】農行末期息每股22.22分人民幣 增7.4% 去年純利增7.4% 不良貸款率降至1.37%

【17：00】【交行3328】交行末期息每股37.3分人民幣 增5.1% 去年純利增5.2% 不良貸款比率降至1.35倍

【16：45】【中銀香港2388】中銀香港末期息增33%至91仙 去年多賺18%

【16：10】中石油 （00857） 績後造好，股價升近8%破頂，為表現最好藍籌，阿里巴巴 （09988） 續升逾2%，快手 （01024） 升逾5%，國壽 （02628） 挫逾5%，碧桂園 （02007） 績後升5%，碧服 （06098） 升逾7%，恒指反覆升116點，收報20309點，成交1335.9億元，科指跌0.6%，報4270點。

【16：00】恒指U盤前升98點，報20290點。

【15：39】國壽 （02628） 尾市跌逾5%。

【中國人壽2628】國壽：境外資產投資佔比少於1.5% 對SVB等沒有直接風險敞口、今年較關注港股

【15：20】【中港市場】郭樹清會見溫拓思 談及渣打在華經營發展等議題

【15：19】港股尾市升約80點，報20272點，科指升0.3%，報4258點。

【15：10】金山軟件 （03888） 回吐，股價逆市跌逾4%，低見38.45元。

【15：01】碧桂園 （02007） 績後向上，短綫拉升，最新升逾4%，雅居樂 （03383） 升近3%。

【14：41】中軟 （00354） 午後跌幅擴至15%，低見5元。

【14：29】華潤醫藥 （03320） 績後挫近一成，低見6.51元。

【14：16】恒指午後曾升127點，高見20320點，最新升70點，報20262點，科指升0.2%，報4254點。

【14：14】中石油 （00857） 升幅擴大至逾8%，破頂高見4.71元。

【13：33】小鵬汽車 （09868） 升6%，蔚來 （09866） 升逾5%，理想汽車 （02015） 跌0.4%。

【13：29】恒指轉升2點，報20195點。

【13：21】滙豐 （00005） 午後升近1%，渣打 （02888） 升0.3%。

【13：17】大市跌幅收窄至約30點，報20162點。科指跌0.4%，報4230點。

【13：16】中石油 （00857） 午後升幅擴大至逾6%，破頂高見4.63元。中海油 （00883） 跌幅收窄至0.9%，中石化 （00386） 升0.7%。

【13：08】【業績｜內房】合生創展去年溢利跌一成 不派末期息、但10送2紅股

【13：03】阿里巴巴 （09988） 午後初段升1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.6%。

【13：00】港股午後初段跌約120點，報20071點。科指跌0.8%，報4211點。

【12：55】【業績｜內房】碧桂園去年虧損60.5億元 不派末期息

【12：49】【業績｜內房股】雅居樂去年轉虧蝕近150億元人民幣 不派息

【12：47】【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年多賺10% 末期息派0.16元

【12：28】【業績｜芯片股】華虹半導體全年多賺72% 不派息

【12：00】恒生指數半日跌138點，報20053點，成交近667億元。科指跌1.1%，報4198點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 續升0.9%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.9%。快手 （01024） 績後逆市升近5%，國壽 （02628） 績後挫逾6%，兩桶油個別走，中石油 （00857） 升逾4%破頂，中海油 （00883） 跌2%。

【11：42】恒指中午收市前跌約115點，報20075點，科指跌0.7%，報4215點。

【11：33】上證半日跌0.2%，深證跌0.2%，創業板指升0.1%。

【11：29】阿里巴巴 （09988） 最新升0.7%，至於阿里系中的阿里健康 （00241） 回吐逾7%，阿里影業 （01060） 跌近3%。

【11：22】【業績｜軟件股】中軟國際大插13% 去年溢利大跌33%、末期息0.0567港元

【11：18】佳源服務 （01153） 挫4成，破底低見0.216元。

【11：10】深控 （00604） 績後升一成，高見1.4元。深圳控股全年扭虧，純利20.9億元，派末期息12仙。

【10：58】中興通訊 （00763） 未止跌，股價再跌逾9%，低見21.65元。

【10：54】中移動 （00941） 跌1%，聯通 （00762） 跌逾2%，中電信 （00728） 跌逾1%。

【內銀配股】中移動母450億人幣入股郵儲行6.8% 帳面即蝕3成

【10：52】大市最新跌逾155點，報20037點，下試二萬關支持。

【10：50】嗶哩嗶哩 （09626） 將於今日公布業績，股價績前隨市跌逾1%，低見188.4元。

【10：45】國壽 （02628） 最新跌半成，平保 （02318） 跌近3%，財險 （02328） 跌逾2%，太保 （02601） 跌逾1%。

【10：37】聯想 （00992） 延續回吐勢頭，股價跌逾4%，低見8.15元。

【10：33】金山雲 （03896） 升幅進一步擴大，最新升逾31%，破頂高見4.42元。

【10：29】商湯 （00020） 逆市造好升逾4%，高見2.77元。

【10：22】【新股IPO】中天湖南集團2433首掛升1.3倍 一手帳面賺3000元

【10：20】滙豐 （00005） 逆市向好，升0.6%，高見53.3元。

【10：12】大市跌幅擴至百點，報20084點，跌107點，科指轉跌0.2%，報4238點。阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.9%，騰訊 （00700） 轉跌0.2%，美團 （03690） 跌0.8%。

【10：06】國壽 （02628） 最新跌逾4%，低見12.54元。

【10：05】金山雲 （03896） 升幅擴大至逾22%，破頂高見4.11元。

【10：02】恒指最新轉跌43點，報20149點，科指升0.5%，報4268點。

【09：59】【恒生科指】未來資產推Global X恒生科技ETF 首12個月總費率以0.45%為上限

【09：59】復星 （00656） 績後跌逾7%，低見5.63元。復星去年純利按年大跌94.7%，至5.4億元人民幣，末期息每股派0.014元，大減超過95%。

【復星國際656】復星去年純利按年跌近95% 末期息每股減至0.014元

【09：54】國壽 （02628） 跌幅擴至逾3%，低見12.7元。

【09：52】中國軟件 （00354） 績後跌逾8%，低見5.35元。中國軟件全年純利7.6億元人民幣，按年跌33.2%，派末期息每股5.67港仙。

【09：47】港股一度轉跌，最新報20243點，升51點，科指升1%，報4288點。

【09：46】中石油 （00857） 績後造好升半成，破頂高見4.58元。

【09：41】電視廣播 （00511） 股價續升5%，高見11.6元。

【09：39】蒙牛 （02319） 績後偏軟，跌0.1%。

【09：38】華晨中國 （01114） 股價逆市跌13%，早段低見3.06元。

【09：37】中石油 （00857） 升幅擴至逾3%，中海油 （00883） 跌逾1%，至於中石化 （00386） 則升0.9%。

【09：36】泡泡瑪特 （09992） 昨績後下挫，股價今早反彈11%，高見22元。

【09：34】快手 （01024） 開市後升幅擴大至9%，高見61.55元。

【09：33】伊泰煤炭 （03948） 年度公司擁有人應佔盈利約109.8億元人民幣，升27%，股價今早升逾38%，破頂高見17元。

【09：31】金山雲 （03896） 績後升逾15%，早段高見3.86元。金山雲全年經調整淨虧損19.9億元人民幣，擴大66.8%。

【業績｜中概股】金山雲去年經調整虧損20億人幣

【09：27】香港科技探索 （01137） 去年盈利按年增逾13倍至2.12億元，不派息，股價今早高開逾8%。

【HKTVmall業績】香港科技探索去年多賺逾13倍至2.1億元 「對明星做直播主持效果存疑」、目標今年GMV增長6%至11%

【09：25】中天湖南集團 （02433） 首掛開報2.92元，較招股價1.18元高出近1.5倍，每手2000股計一手帳面賺3480元。

【09：25】國壽 （02628） 績後低開逾2%。國壽去年純利320.8億元人民幣，按年跌36.8%。

【中國人壽2628】國壽去年少賺37% 末期息每股49分人民幣、按年減少25%

【09：21】阿里巴巴 （09988） 續升逾2%，快手 （01024） 績後升半成，兩桶油績後個別走，中石油 （00857） 升2%，中海油 （00883） 則跌逾2%，恒指高開24點，開報20216點，科指升0.7%，報4278點。

【業績｜科企】快手上季經調整虧損收窄近99%至4500萬人幣 收入增16%（第二版）

【09：14】期指開報20260點，升35點。

【08：55】【阿里巴巴9988】阿里巴巴：各業務可在準備就緒時進行獨立融資和IPO 戰略控制權及上市地點則再需評估

【08：40】恒指期結日，恒指黑期升約157點，報20332點，道指期貨跌34點，報32869點。

【08：21】【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍 末期息增2.3倍至1元人幣

【08：01】【新股IPO】力盟科技2405以0.7元中間定價 超購逾12倍、一手中籤率25%（附分配結果連結）

【07：57】【業績】中國中冶去年多賺23% 新簽合同額按年增11.5%

【07：54】【業績｜內需】蒙牛去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期 末期息增至0.402元

【07：54】【新股IPO】中寶新材2439下限1.05元定價 超購5倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669今日起招股 入場費約6000元

【07：45】【Morning精點】高盛：AI或可取代約3億個職位、香港最高危︱張勇解構阿里巴巴變革背後思路

【07：45】港股ADR收報20317點，升124點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報53.72元，較港收市價高0.77元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報386.91元，較港收市價高2.11元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.04元，較港收市價高3.49元或3.7%。

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【07：30】市場避險情緒續降，美股尾市漲幅擴大至逾300點，科技股漲幅領先，美債息回落推動股指反彈。道指升323點或1%，收報32717點， 即市最多曾升333點；標指升56點或1.4%，收報4027點； 納指升210點或1.8%，收報11926點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點 阿里美股高港4%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、新特能源、華潤醫藥

責任編輯︰梁浩碩