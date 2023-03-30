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【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍　末期息增2.3倍至1元人幣

股市 08:21 2023/03/30

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【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍　末期息增2.3倍至1元人幣

贛鋒鋰業 （01772） 全年母公司擁有人應佔溢利205億元人民幣，按年增長2.9倍，每股盈利10.18元人民幣。贛鋒鋰業派末期息1元人民幣，增長2.3倍。

期內，收入413.7億元人民幣，按年升2.7倍，主要受市場行情影響，產品銷售價格上漲，且氫氧化鋰、碳酸鋰、電池、電芯等產品銷售量持續上升所致。毛利203.6億元人民幣，升近3.7倍，毛利率由39.5%增至49.2%。

當中，鋰化合物及金屬鋰收入341.8億元人民幣，按年3.1倍，收入佔比由74.6%增至82.6%。鋰電池收入增長近2.3倍至64.7億元人民幣。

若按銷售地區劃分，內地收入佔比由75.8%降至65.6%，達271.4億元人民幣，升2.2倍，海外收入佔比則由24.2%增至34.4%，收入達142.2億元人民幣，升4.3倍。

【業績｜內需】蒙牛去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期　末期息增至0.402元

【業績｜發電股】華電國際末期息0.2元人幣　虧損3079萬人幣

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

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港股 贛鋒鋰業（01772）
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