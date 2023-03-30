▲ 【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍 末期息增2.3倍至1元人幣

贛鋒鋰業 （01772） 全年母公司擁有人應佔溢利205億元人民幣，按年增長2.9倍，每股盈利10.18元人民幣。贛鋒鋰業派末期息1元人民幣，增長2.3倍。

期內，收入413.7億元人民幣，按年升2.7倍，主要受市場行情影響，產品銷售價格上漲，且氫氧化鋰、碳酸鋰、電池、電芯等產品銷售量持續上升所致。毛利203.6億元人民幣，升近3.7倍，毛利率由39.5%增至49.2%。

當中，鋰化合物及金屬鋰收入341.8億元人民幣，按年3.1倍，收入佔比由74.6%增至82.6%。鋰電池收入增長近2.3倍至64.7億元人民幣。

若按銷售地區劃分，內地收入佔比由75.8%降至65.6%，達271.4億元人民幣，升2.2倍，海外收入佔比則由24.2%增至34.4%，收入達142.2億元人民幣，升4.3倍。

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責任編輯︰梁浩碩

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