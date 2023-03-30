  • 21°C
香港時間 : 2023330日 (週四) 09:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】力盟科技2405以0.7元中間定價　超購逾12倍、一手中籤率25%（附分配結果連結）

新股IPO 08:01 2023/03/30

分享：

分享：

【新股IPO】力盟科技2405以0.7元中間定價　超購逾12倍、一手中籤率25%（附分配結果連結）

內地跨境營銷服務商力盟科技 （02405） 以0.7元中間定價，一手中籤率25%，抽20手（80,000股）才穩獲一手，所得款項淨額估計約為9680萬元。公司將於明（31日）上市。分配結果

公司指，香港公開發售部分獲大幅超額認購。合共5,392份有效申請，認購合共約2.69億股香港發售股份，超額認購約12.47倍。而國際配售部分已獲輕微超額認購。

公司擬將所得款項淨額約41.7%將用於加強公司的研發能力（尤其是AI技術能力）、數據分析能力及改善公司與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施；約15.0%將用於加強公司在海外國家及地區提供本地化服務的能力，以滿足客戶對海外業務佈局及擴充不斷增長的需求，並將公司業務延伸至全球各地；約13.3%將用於推廣公司的跨境網店SaaS解決方案業務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？  利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略  

ET財智Talk
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

相關文章：

【新股IPO】力盟科技2405今日起招股　一手入場費約3030元

【新股IPO】中寶新材2439下限1.05元定價　超購5倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669今日起招股　入場費約6000元

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
人工智能 港股 力盟科技（02405） SaaS 配售 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜鋰業股】贛鋒鋰業全年多賺2.9倍　末期息增2.3倍至1元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【瑞信危機】瑞銀升4%　昔日功臣Ermotti回朝領軍併購　高呼「Call of Duty」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升76點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【電視廣播TVB】許濤： TVB已走出最黑暗時期、57%高層被換　獲50內地投資機構接洽　股價午後抽升逾一成
【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【解構阿里巴巴改革】阿里巴巴9988六大業務重組、鋪路子公司上市　大摩料最牛可升逾倍、一文看清券商最新看法
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【阿里巴巴9988】張勇解構背後思路：分拆上市受市場檢驗　好過自己來打分
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券　港島打工仔限定福利？（附地點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款