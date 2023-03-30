▲ 【新股IPO】力盟科技2405以0.7元中間定價 超購逾12倍、一手中籤率25%（附分配結果連結）

內地跨境營銷服務商力盟科技 （02405） 以0.7元中間定價，一手中籤率25%，抽20手（80,000股）才穩獲一手，所得款項淨額估計約為9680萬元。公司將於明（31日）上市。【分配結果】

公司指，香港公開發售部分獲大幅超額認購。合共5,392份有效申請，認購合共約2.69億股香港發售股份，超額認購約12.47倍。而國際配售部分已獲輕微超額認購。

公司擬將所得款項淨額約41.7%將用於加強公司的研發能力（尤其是AI技術能力）、數據分析能力及改善公司與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施；約15.0%將用於加強公司在海外國家及地區提供本地化服務的能力，以滿足客戶對海外業務佈局及擴充不斷增長的需求，並將公司業務延伸至全球各地；約13.3%將用於推廣公司的跨境網店SaaS解決方案業務。

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編輯：姚卓然