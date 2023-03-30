▲ 【新股IPO】中寶新材2439下限1.05元定價 超購5倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

內地生物降解塑料產品製造商中寶新材 （02439） 公布招股結果。中寶新材以每股1.05元定價，為招股價範圍1.05元至1.35元的下限定價，集資淨額1.5億元，一手中籤率100%，人人有份。中寶新材將3月31日掛牌。【分配結果連結】

中寶新材於香港公開發售部分超額認購5.33倍，至於國際發售部分認購不足，認購相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的80%。

所得款項淨額的33.3%用於擴充及建立長春生產基地的新生產線，33.2%用於惠州建立新的生產基地，4.3%用於加強研發能力及升級現有的研發設備，21.4%為研發項目提供資金，3%用於加強其IT系統，4.8%作一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩