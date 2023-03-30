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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669今日起招股　入場費約6000元

新股IPO 07:45 2023/03/30

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【新股IPO】內地人力資源管理SaaS北森控股9669今日起招股　入場費約6000元

雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股 （新上市編號︰09669） 今日（30日）起4月4日招股。北森控股計劃發行804.4萬股，一成於香港作公開發售，招股價為29.7元，集資最多近2.4億元，每手200股，一手入場費約5999.9元。北森控股預計將於4月13日掛牌。

北森控股平台iTalentX為企業提供雲原生SaaS產品（即雲端HCM解決方案），以助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才，其平台是業內首個也是唯一一個提供全套雲端應用的平台，涵蓋企業在員工全生命週期的HCM需求。

截止2022年9月30止6個月，收入按年增長12.1%至3.5億元人民幣，期內公司擁有人應佔虧損1.6億元人民幣，收窄8成。

所得款項淨額約35%將用作進一步升級其一體化雲端HCM解決方案，約30%用作持續改善技術開發能力，約15%用作進行投資，以增強銷售及營銷力度，約10%用作增強其客戶成功及服務方面的能力，約10%作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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