【內房危機】融創：不再低價處置核心資產　6項工作有積極進展　涉AMC合作、保交樓專項借款等

▲ 融創：不再低價處置核心資產 6項工作有積極進展、涉AMC合作、保交樓專項借款等

融創中國（01918）於周三（29日）晚上召開境外債務重組說明會，融創行政總裁汪孟德指，過去一年，公司有兩個工作重心，一是全力保交付和基本運營，另一個是保價值，不再低價處置核心資產，使得公司有一個好的恢復基礎。他又指出，融創正進行的6項工作，包括與AMC合作、申請保交樓專項借款、加大供貨力度等，均取得積極進展，令各種問題有序解決。

孫宏斌反思財困原因，提及兩大問題，按此看【下一頁】

第一，融創積極推動公開市場債務的整體重組，大約160億人民幣的境內債重組已於2022年底順利完成。境外重組方案也已經得到債權人小組的一致支持，年報工作和港交所復牌申請也同步按計劃推進。

第二，積極推進和AMC資產管理公司的合作，為優質項目引入啟動資金，盤活資產。目前已經落地了包括上海董家渡、武漢桃花源等項目，合作落地規模超200億人民幣，還有很多項目在持續推進和落地過程中。

第三，關於境內項目層面的融資，絕大部分項目的貸款還是比較正常，尤其是核心城市的、與實力合作夥伴的合作項目。對於一些由於市場下滑造成貸款展期的項目，融創一直爭取金融機構的支持，對於銀行類通過總對總的推動等進行合理的展期；對於一些信託等展期難度較大的融資，也在積極的和金融機構溝通制定整體解決方案，通過引入AMC等第三方資金等方式去解決。

首批保交樓資金約110億元人幣

第四，積極申請保交樓專項借款、配套融資等，確保項目的建設及交付。目前第一批次保交樓資金已落地約110億元人民幣；第二批次也已經有幾十個項目獲批，資金已有實質落地。公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款。

第五，復常工作的有序推進、落地，公司將抓住市場窗口，加大供貨力度，促使銷售在下半年有一個更好的恢復，支持經營更快的恢復穩定。

第六，團隊將深刻的反思和總結落實到後續的經營管理中。如聚焦更有優勢的核心城市，縮小管理半徑，調整優化管理架構，實現更加精細化的管控。

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編輯：袁諾曦