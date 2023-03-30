【業績｜內需】蒙牛去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期　末期息增至0.402元

▲ 【業績｜內需】蒙牛乳業去年多賺5.5%至53億人幣、遜預期 末期息增至0.402元

蒙牛乳業 （02319） 公布業績，去年收入925.93億元（人民幣，下同），按年升5.1%，遜於預期的946.8億元；純利按年漲5.5%至53億元，較預期的58.6億元少。蒙牛擬派期末股息0.402元，按年增5.5%。

期内，蒙牛乳業經營利潤率為5.9%，按年提升40個基點，並在去年下半年增160個基點。毛利率較去年下降1.4個百分點至35.3%。

分部業務方面，液態奶收入按年增長2.3%至782.7億元，佔蒙牛總收入的84.5%。其中，特侖蘇、蒙牛純牛奶、每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長，低溫業務持續佔據市場領先地位。冰淇淋收入按年強勁增長33.3%至56.5億元，佔蒙牛總收入的6.1%。

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記者：伍鍵文